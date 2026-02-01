Заперли в подвале и бросали мусор: в Каменце-Подольском издевались над коммунальщиком, который обеспечивал дом теплом во время отключений

В Каменце-Подольском Хмельницкой области жители многоэтажки на ул. Героев ВСУ, 6 оскорбляли работника коммунальной службы, который обеспечивал им теплоснабжение во время отключений света. Некоторые местные жители "отблагодарили" его регулярными оскорблениями и угрозами, потому что им мешал генератор.

Об этом сообщил Каменец-Подольский городской совет со ссылкой на КП "Гортепловодэнергия". Там объяснили: из-за отключения света в этом доме останавливается работа индивидуального теплового пункта. Для обеспечения теплоснабжения и комфорта его жителей в период отключений электроэнергии питание ИТП обеспечивает генератор.

"Днем и ночью его запускает ответственный работник КП "Гортепловодэнергия". Он отвечает за работу генератора, заправляет его, следит за графиками отключений и, независимо от времени суток, подключает резервное питание для поддержания комфортной температуры в помещениях этого дома", – сказано в сообщении.

За мирный сон в теплой квартире некоторые жители "отблагодарили" коммунальщика оскорблениями и угрозами. С балконов ему на голову начал лететь мусор и разный хлам. Как отметили в горсовете, финальной "точкой" стал случай, когда кто-то из жителей дома запер работника в теплопункте.

"Человека, который просто выполнял свою работу, закрыли снаружи на ключ и оставили ночевать в подвале", – отметили там.

После таких случаев коммунальщики приняли решение о том, что отныне генератор для питания ИТП в этом доме будет работать только в период с 7:00 до 22:00.

"Да, работа генератора – это шум и выхлопы. Но ведь, люди... Давайте будем взаимно красивыми!" – сказано в сообщении.

