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Закуска-шашлык из баклажанов, с беконом и сыром: подавайте с чесночным соусом

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
168
Закуска-шашлык из баклажанов, с беконом и сыром: подавайте с чесночным соусом

Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, а также рагу, теплых салатов. Еще их можно вкусно готовить на мангале, сделав полезный "шашлык".

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Шашлык из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из баклажанов, с сыром и беконом.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Баклажаны
  • Бекон
  • Сыр/брынза
  • Помидоры
  • Соль/перец/сухой чеснок

Способ приготовления: 

1. Нарежьте слайсами баклажан, посолите, поперчите.

Свежие баклажаны

2. Выложите бекон, сверху баклажан, сверху сыр, помидоры, и сверните рулетом.

Приготовление блюда

3. Готовьте на гриле до готовности. 

Сколько готовить овощные рулеты

Подавайте с соусом из сыра и чеснока!

Готовый шашлык

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