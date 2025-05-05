Закуска-шашлык из баклажанов, с беконом и сыром: подавайте с чесночным соусом

Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, а также рагу, теплых салатов. Еще их можно вкусно готовить на мангале, сделав полезный "шашлык".

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из баклажанов, с сыром и беконом.

Ингредиенты:

Баклажаны

Бекон

Сыр/брынза

Помидоры

Соль/перец/сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Нарежьте слайсами баклажан, посолите, поперчите.

2. Выложите бекон, сверху баклажан, сверху сыр, помидоры, и сверните рулетом.

3. Готовьте на гриле до готовности.

Подавайте с соусом из сыра и чеснока!

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