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Закуска-шашлык из баклажанов, с беконом и сыром: подавайте с чесночным соусом
Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, а также рагу, теплых салатов. Еще их можно вкусно готовить на мангале, сделав полезный "шашлык".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из баклажанов, с сыром и беконом.
Ингредиенты:
- Баклажаны
- Бекон
- Сыр/брынза
- Помидоры
- Соль/перец/сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Нарежьте слайсами баклажан, посолите, поперчите.
2. Выложите бекон, сверху баклажан, сверху сыр, помидоры, и сверните рулетом.
3. Готовьте на гриле до готовности.
Подавайте с соусом из сыра и чеснока!
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