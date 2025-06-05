За три дня энергетики восстановили электричество в более 28 тысячах домов после обстрелов – ДТЭК

За последние трое суток энергетики ДТЭК вернули свет более 28 тысячам семей Донетчины и Днепропетровщины, чьи дома были обесточены из-за вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области, где сохраняется тяжелая ситуация из-за постоянных вражеских обстрелов, ракетных, дроновых и авиаударов. Восстанавливать электроснабжение здесь чрезвычайно трудно из-за постоянной опасности, но энергетики продолжают это делать. Только за последние три дня им удалось вернуть свет в 24,2 тысячи домов жителей прифронтового региона.

Также постоянно страдает от последствий вражеских ударов Днепропетровщина, из-за чего обесточиваются дома местных жителей. Здесь за трое суток ремонтные бригады ДТЭК смогли восстановить свет в почти 4 тысячах домов местных жителей.

Напомним, в мае энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти 500 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые были без электричества из-за вражеских атак.