За ним шли в бой не раздумывая: супруги Порошенко вместе с родными и собратьями Героя открыли 'Дерево памяти' Сергея Иконникова

Петр и Марина Порошенко, члены ВОО "Солидарная Молодежь", друзья и собратья вместе с семьей Сергея Иконникова открыли символическое "Дерево памяти" в школе, где он учился. Младший командир подразделения 72-й ОМБр "Черные Запорожцы", активист "Европейской Солидарности" и "Солидарной Молодежи" Сергей Иконников погиб во время вражеского штурма под Угледаром в день своего 25-летия в октябре 2023 года.

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Об открытии символического знака сообщил портал "Евросолидарности".

"24 февраля 2022 года в 8:30 утра я увидел Сергея Иконникова в нашем офисе. Он без колебаний взял в руки оружие и присоединился к батальону территориальной обороны, защищал Киев. Когда на фронте погиб Глеб Бабич, я услышал от него: "Я пойду служить вместо Глеба", – вспоминает Петр Порошенко.

Еще за год до начала великой войны Сергей решил пройти боевую подготовку в добровольческом подразделении Маруси Зверобой "Марусини Медведи". В последнем своем сообщении на странице в Facebook год назад Сергей обнародовал фото огромной воронки от российского снаряда и написал, что продолжаются тяжелые бои, поэтому совсем не до праздников.

Мама Сергея Лариса Иконникова рассказывает: сын всю жизнь мечтал стать дипломатом. Однако после ухода на фронт думал и о военной карьере. "Вот в последнем интервью он уже сомневался, что он будет делать после победы – будет заниматься политикой или он останется в армии. Ему это военное дело очень зашло. Был командиром. И ребята, его собратья после его гибели мне говорили: за Серёгой мы шли, не раздумывая. Он глупо никогда не ставил задачу. Был очень так придирчив в этом плане. Но если чувствовал, что можно, то можно", – говорит Лариса Иконникова.

На территории школы друзья Сергея вместе с партнерами из Ukraine Focus также открыли спортивную площадку. "Этот знак памяти, это "Дерево памяти" – это такая кооперация Фонда Порошенко и "Ukraine Focus" показывает, что Сергей был очень глобальным человеком. Он был очень светлым человеком. Мы бы хотели, чтобы ученики этой школы видели это и гордились, что эта школа выпустила такого крутого воина", – говорит председатель ВОО "Солидарная молодежь" Динара Габибуллаева.

В интервью, которое записали друзья Сергея из "Солидарной Молодежи" во время короткого фронтового отпуска, он говорит: "Я чрезвычайно самопожертвованный человек. Моя мотивация – служба в пользу государства и общества. Когда 24 февраля началось вторжение, для меня и моих собратьев не стоял вопрос, что делать".

"В 2014 году мне было 16 лет, я учился в 9 классе. Я очень хорошо помню начало расстрелов Небесной Сотни, это для меня был переломный момент в жизни, который определил, чем я хочу заниматься. Каждый из нас должен заниматься общественно-политической деятельностью на разных уровнях, участвовать в развитии общества и государства в целом. Потому что если мы не возьмем на себя ответственность за строительство этой страны, за нас это никто не сделает", – считал Сергей Иконников.