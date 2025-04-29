За день энергетики заживили дома 14 тыс. семей, которые были без света из-за обстрелов – ДТЭК

Энергетики компании ДТЭК только за 28 апреля возобновили электроснабжение более 14 тысяч семей Донетчины и Днепропетровщины, чьи дома были без электричества из-за обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В частности, в Донецкой области, с самой большой зоной боевых действий, энергетики ДТЭК вернули свет 14,3 тысячи домов местных жителей.

Вражеские удары по Днепропетровщине также не стихают, особенно страдает юг региона. Здесь вчера энергетики смогли вернули электричество более 220 семьям, которые были обесточены в результате обстрелов.

Ремонтные бригады ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, специалисты ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, на прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 165 тыс. семей Донбасса, Днепропетровщины и Киевщины и Киева, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.