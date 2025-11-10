Юрієвич или Юрійович: правильный вариант часто забывают

Правильное написание отчеств остается частой проблемой. В документах, анкетах или официальных письмах можно встретить варианты, которые не соответствуют нормам украинского языка.

Особенно это касается имени Юрий, от которого отчество часто ошибочно пишут как Юрієвич або Юрієвна, ориентируясь на русские образцы. OBOZ.UA рассказывает, как писать правильно.

Имя Юрий имеет греческие корни. Оно происходит от слова "Георгий", что означает "земледелец". В древнерусских текстах встречаются формы "Гюрги", "Юргий", которые впоследствии упростились до "Юрий".

Согласно украинскому правописанию, мужские отчества образуются с помощью суффикса -ович.

Итак, правильно: Юрій + ович = Юрійович.

Неправильно: Юрієвич – такая форма не соответствует нормам украинского языка.

Женское отчество образуется с помощью суффикса -івн(а).

Правильно: Юрій + ївна = Юріївна.

Правильное написание отчества имеет в том числе и юридическое значение. Любая ошибка в паспорте, дипломе или правоустанавливающих документах может создать путаницу или стать причиной отказа в признании документов действительными.

