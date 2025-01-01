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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Я верю в силу слова — ведь Слово было в начале

Я верю в силу слова — ведь Слово было в начале

Пишу в новогоднюю ночь, так что всё должно исполниться.

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Желаю всем оптимистам хороших смелых прогнозов и их осуществления!

Желаю всем пессимистам не портить воздух и ноосферу!

Желаю всем реалистам стать оптимистами и после этого всегда быть правыми!

Не нужно насмехаться, когда предвидения оптимистов сбываются не мгновенно: на них — на нас — всё равно держится мир.

Слава Украине, победим!

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