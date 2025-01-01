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Блог | Я верю в силу слова — ведь Слово было в начале
Пишу в новогоднюю ночь, так что всё должно исполниться.
Желаю всем оптимистам хороших смелых прогнозов и их осуществления!
Желаю всем пессимистам не портить воздух и ноосферу!
Желаю всем реалистам стать оптимистами и после этого всегда быть правыми!
Не нужно насмехаться, когда предвидения оптимистов сбываются не мгновенно: на них — на нас — всё равно держится мир.
Слава Украине, победим!
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