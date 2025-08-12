'Я потеряла все': Людмила из Мариуполя рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Сегодня 63-летняя Людмила живет в общежитии Центра "ЯМариуполь" в Днепре. Здесь, в безопасности, она снова почувствовала вкус жизни. Но путь к этому спокойствию был долгим и полным страха. Впервые война постучала в ее двери еще в 2015-м – после обстрела Восточного микрорайона Мариуполя. Тогда казалось, что хуже уже быть не может. Однако настоящий кошмар начался в 2022-м, когда началась полномасштабная война. Людмила более 40 лет отдала работе на мариупольском металлургическом комбинате "Азовсталь". Для нее уничтожение завода, как и родного города, стало личной трагедией. Свою историю Людмила доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

До последнего она не верила, что война может вернуться в ее родной город. Несмотря на просьбы сына, так и не собрала "тревожный чемодан". Поэтому утром 24 февраля 2022 года поспешно паковала вещи, чувствуя: домой она уже не вернется.

"Мы выехали в тот же день, в 12:00. Ехали по улицам города – везде уже было скопление машин. А за городом образовалась колонна, которая направлялась в Васильевку. Я очень благодарна своим детям: они уберегли меня от того, чтобы видеть все это собственными глазами и проходить через этот ужас", – рассказывает Людмила.

К сожалению, не всем повезло так, как Людмиле. Ее родственники не успели вовремя покинуть Мариуполь, и это стало для них роковой ошибкой. Они сильно пострадали. У Людмилы до сих пор сжимается сердце, когда она вспоминает, что дети родственников тогда ничего не ели и после эвакуации больше всего просили хлеба. От тех, кому все же удалось выехать, она узнала и другое – вся ее недвижимость, оставшаяся в оккупированном Мариуполе, уничтожена.

"Наши дома – все сгорели, полуразрушены. Так получилось, что у нашей семьи было четыре квартиры. И вот ни одной не осталось. Левый берег, район стадиона, возле Азовстали. И район, где была моя родительская квартира, в которой я родилась, – ее уже нет. Там теперь только пустое поле", – с грустью рассказывает женщина.

В Днепре Людмила поселилась в отдельной комнате модернизированного общежития, обустройство которого традиционно поддержал Фонд Рината Ахметова. Здесь созданы комфортные условия для жизни: современные кухни, коворкинги, прачечные, уютные холлы и детская комната. Со слезами на глазах Людмила вспоминает, как впервые увидела комнату:

"Когда я зашла и посмотрела, я этого не ожидала. Ведь, потеряв все, не имея ни ложки, ни вилки, ничего, я увидела в комнате все необходимое для жизни. У нас этаж очень добрый, подобрались все, как одна семья".

Смотрите историю Людмилы по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 140 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Расскажите и свою историю на портале Музея или по номеру горячей линии 0 (800) 509 001.

Проект "ЯМариуполь. Жилье" стартовал в 2023 году. Он реализуется при поддержке правительства Франции, Международной организации по миграции, а также ряда государственных учреждений Украины. Фонд Рината Ахметова является системным партнером проекта "ЯМариуполь". Модернизированные общежития уже открыты в Днепре и Киеве. Запланировано также открытие социального жилья в Черновцах и Запорожье.