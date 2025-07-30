Я не желаю никому такого пережить': парень из Донецкой области получил спецнаграду на конкурсе эссе от музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Месяцы под землей, в холодном сыром подвале. Без света, еды и под постоянными обстрелами. Это реальность украинских детей, которые пережили оккупацию. Одним из них является Кирилл Гаряга – парень из Донецкой области, который пережил уже две войны. Впервые – в 2014-м, когда вместе с семьей вынужден был покинуть родную Донецкую область. Второй раз – в 2022-м, когда Изюм, что на Харьковщине, оказался под российской оккупацией.

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О своей жизни во время оккупации Кирилл рассказал в эссе, которое прислал на Всеукраинский конкурс "Событие, которое изменило все. Сила помощи", организованный Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Жюри конкурса отметило работу парня специальной наградой за силу истории и честность рассказа.

Читайте эссе Кирилла по ссылке.

В своем эссе парень описывает, как после нескольких месяцев, проведенных в подвале, его вместе с другими детьми российские военные насильно вывезли в лагерь на территории России. Там он провел долгие недели без связи с родными, не зная, увидит ли маму снова.

"Мне было очень страшно, я очень скучал по маме и переживал за нее. Связи в Изюме не было. Я не мог даже позвонить и поговорить с ней", – вспоминает Кирилл.

Вернуться в Украину ему удалось только после освобождения Изюма – благодаря мужеству матери, которая преодолела сложный путь через несколько стран, чтобы вернуть сына домой.

"Как я узнал позже, после освобождения Изюма, маму забрали на допрос, где она пробыла 18 суток. Когда ее отпустили и она нашла возможность приехать за нами, мама, не раздумывая, поехала через всю Европу, чтобы вернуть меня с братом домой", – пишет в своем победном эссе парень.

После пережитого Кириллу помог восстановиться Фонд Рината Ахметова. Сразу после возвращения из депортации в РФ он стал участником смены в "Блогер Кэмпе" – лагере, где дети, пострадавшие от войны, отдыхают, оздоравливаются и получают психологическую поддержку. Именно здесь Кирилл впервые снова почувствовал себя ребенком и начал мечтать о будущем.

"Никогда не забуду, как мы перешли спать в подвал после бомбежки города 3 марта 2022 года. И каким счастьем было вернуться спать в свою кровать 16 июля. Так не хочется снова спускаться в эту сырую и темную яму. Я и не желаю никому такого пережить, не дай Бог", – пишет Кирилл.

Смотрите историю Кирилла по ссылке.

Конкурсный сборник эссе победителей "Событие, которое изменило все. Сила помощи" вошел в коллекцию Музея "Голоса Мирных". Фонд Рината Ахметова продолжает документировать свидетельства, которые навсегда останутся важной частью истории Украины. На данный момент уже собрано более 138 тысяч историй о войне России против Украины.

Расскажите и свою историю – на портале Музея или позвоните на бесплатную горячую линию: 0800 509 001.