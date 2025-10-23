'Я испугалась за ребенка': украинка рассказала, как в Швейцарии на нее напал пророссийский латвиец Александр Вабикс

Русскоязычный латвиец Александр Вабикс, который в швейцарском поезде напал на украинку Елену Дудник и ее семью, после скандала был уволен с работы. Теперь он передвигается по Берну только в ночное время. Украинцы с помощью нашего посольства в Швейцарии собирают информацию о его нападениях на сограждан и планируют добиваться справедливого наказания.

Видео дня

Украинка Мария (имя изменено из соображений безопасности), которая также пострадала от агрессии Вабикса, рассказала OBOZ.UA, как все произошло.

Он угрожал мне и детям: "Я вас найду и перережу"

– Мария, расскажите, пожалуйста, как это произошло?

– Это было 13 апреля. Мы с ребенком ехали в трамвае №8. Рядом была моя подруга, также с ребенком. Вдруг к нам подсел мужчина – позже я узнала, что это был Александр Вабикс. С ним была женщина из Одессы – Елена Чубатая. Он начал кричать, угрожать, говорить: "Я вас перережу, детей изнасилую". Мы испугались, я взяла детей и отошла. Но он не успокоился – заявил, что он нас найдет, выйдет на остановке и сделает это. Тогда я вызвала полицию и успела его сфотографировать.

– Его спутница как-то отреагировала?

– Нет. Она сидела молча, не сделала ни одного замечания.

– Как отреагировала полиция?

– Полиция не приехала. Он увидел, что я звоню, и начал издеваться: "Мы вас здесь, а они вас там". Я тогда подумала – может, он имеет связи с Россией, потому что говорил как типичный сторонник "русского мира". Полиция потом приняла мое заявление, но с апреля дело до сих пор "на рассмотрении". Он же и далее нападает на людей.

– То есть власть никак не реагирует?

– К сожалению, нет. В Швейцарии к таким случаям относятся очень лояльно. Полицейский мне прямо сказал: "Пока нет физического насилия – это только слова". Но ведь за словами часто следуют действия.

Ребенок спрашивал: почему нас хотят убить?

– Как ваш ребенок это пережил?

– Очень тяжело. Она спрашивала: "Мама, почему нас хотят убить? За что?" Раньше я не рассказывала ей о войне, просто сказала, что мы переехали, потому что было опасно. Но после этого инцидента дочка начала понимать, что Россия напала на Украину.

– Видели ли вы его после этого?

– Да, недавно видела его ночью в Берне. Теперь они с той женщиной ходят только ночью – потому что в городе их все знают. Статьи о нем были в швейцарской прессе. Говорят, Вабикса уволили с работы в аэропорту, но полиция его не арестовывала. Все, что писали в соцсетях о "побитой машине" или его "задержании", – это все неправда.

– То есть он чувствует себя безнаказанным?

– Именно так. Знает, что полиция ничего не сделает.

– Подавали ли вы официальную жалобу?

– Да, я написала заявление. Но он подал встречное – якобы я его спровоцировала. А Елена Чубатая это подтвердила. К счастью, в трамвае были камеры. Там видно, что я сижу с детьми, даже не поворачиваюсь к нему. Он сам начал шептать что-то на ухо, потом кричать. Я только ответила на украинском. Тогда он сказал, чтобы я "не говорила на этом языке".

Украинцы в Швейцарии объединились – мы передали все заявления посольству

– Наше посольство в Швейцарии просит всех, кто пострадал, сообщить о своих заявлениях в полицию. Вы это сделали?

– Да, мы уже передали номера дел. Очень надеюсь, что будет реакция. Потому что если нет – это повторится. Я уже не верю в швейцарский закон, но надеюсь, что Латвия (его родина) обратит внимание. Максимум, что ему сейчас грозит, – это штраф.

– Вы сказали "повторится". Есть и другие случаи?

– Да, украинцы уже рассказывали, что он не впервые нападает. Чаще всего выбирает женщин с детьми. Видимо, чувствует, что они не смогут дать отпор. Но в той истории с Еленой Дудник он ошибся – потому что рядом был мужчина, который вступился.

– Чего вы ожидаете теперь?

– Только справедливости. Я боюсь, но молчать нельзя. Если мы не будем реагировать, такие, как он, будут чувствовать еще большую безнаказанность.