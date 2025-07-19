Выплаты воинам в плену и пропавшим без вести: кто может получить

Родственники воинов, находящихся в плену или пропавших без вести, имеют право на получение денежного обеспечения военнослужащего. Кто именно может на них претендовать, определяется либо личным распоряжением, если его заблаговременно составил воин, либо нормами действующего законодательства.

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Однако претендовать на оформление таких выплат могут не все. Что нужно для получения денежного обеспечения пленного или пропавшего без вести, какие документы следует собрать, куда обращаться и как быстро может быть принято решение, рассказали в Министерстве обороны Украины.

В случае попадания военнослужащего в плен или объявления его без вести пропавшим, денежное обеспечение, принадлежащее защитнику, могут получать близкие ему люди. Впрочем, назначение выплат происходит не автоматически: их назначают конкретным лицам.

Это может быть один или несколько человек, которых военнослужащий указал в личном распоряжении – конечно, в случае, если он составил заранее такое распоряжение.

Если же такого распоряжения нет – на выплаты могут претендовать родственники первой очереди (за исключением тех, кто получает алименты):

супруга/супруг

несовершеннолетние дети

дети с инвалидностью с детства независимо от возраста

родители, которые не лишены родительских прав.

Также получение денежного обеспечения могут назначить лицам второй очереди, законным представителем которых является военнослужащий – правда, только в случае отсутствия личного распоряжения и лиц первой очереди:

совершеннолетние дети

родные братья/сестры.

"Важно! Выплаты не осуществляются, если военнослужащий добровольно сдался в плен, самовольно оставил воинскую часть или в случае его дезертирства", – отметили в Минобороны.

Личное распоряжение – это документ, в котором военнослужащий может самостоятельно определить лицо/лиц, которым он предоставляет право на получение денежного обеспечения в случае его плена или исчезновения – с указанием доли выплаты в процентах. При этом, как пояснили в Минобороны, в таком документе защитник может указать и себя, или вообще никого.

Также военнослужащий имеет право в любое время по собственному желанию заменить личное распоряжение на новое или отменить его. В таком случае в новом личном распоряжении обязательно делается запись об отмене действия предыдущего.

Для оформления личного распоряжения военнослужащему необходимо:

Написать заявление в произвольной письменной форме Заверить собственную подпись на заявлении у командира части или у нотариуса Отдать на хранение/приобщение к личному делу в воинской части (в случае если подпись заверяет командир части – в однодневный срок; нотариус – в 30-дневный срок).

Действующее законодательство также установило определенные ограничения относительно того, кто именно может получать денежное обеспечение пленного или пропавшего без вести воина.

Так, выплаты точно не назначат:

лицам, которые осуждены за государственную измену, коллаборационистскую деятельность, пособничество государству-агрессору

гражданам Российской Федерации или Республики Беларусь, а также лицам, постоянно проживающим на территории этих стран.

После того, как военнослужащий приказом командира части объявлен захваченным в плен или пропавшим без вести, документы следует подать в любой удобный по месту расположения ТЦК и СП, независимо от места регистрации.

В перечень необходимых документов входят:

Заявление с указанным в нем названием банка и номером текущего счета в формате IBAN для перечисления средств Копия паспорта или временного удостоверения гражданина Украины (для иностранца – копия паспортного документа или документа, удостоверяющего личность без гражданства) Копия карточки налогоплательщика РНУКПН (идентификационного кода) Копии документов, подтверждающих родственные связи: для жены/мужа – свидетельство о браке или копия выписки из ГРАГС о государственной регистрации брака

для ребенка – свидетельство о рождении или копия выписки из ГРАГС о государственной регистрации рождения

для родителей – свидетельство о рождении военнослужащего или копия выписки из ГРАГС о государственной регистрации рождения (в случае лишения родительских прав – решение суда о восстановлении таких прав). Копии документов, подтверждающих: назначение лица опекуном (попечителем) или усыновителем малолетнего (несовершеннолетнего) ребенка военнослужащего – для выплаты лицу, которое является законным представителем таких детей

назначение военнослужащего опекуном (попечителем) или усыновителем совершеннолетних детей, родных братьев (сестер) – для выплаты совершеннолетним детям, родным братьям (сестрам)

установления инвалидности – для выплаты детям с инвалидностью с детства независимо от возраста.

"Подача заявления на выплату с документами осуществляется в любой удобный по месту расположения ТЦК и СП. Туда же можно обратиться за консультацией", – отметили в Минобороны.

ТЦК и СП обеспечивает приобщение к заявлению на выплату копии предоставленных заявителем документов, соответствующих полных выписок из Государственного реестра актов гражданского состояния, заверяет в установленном порядке эти копии документов, формирует из этих документов файл PDF, подписывает электронной подписью и подает через СЭДО в воинскую часть.

Рассмотрение заявления с документами и принятие решения в воинской части происходит в течение 15 дней со дня получения заявления.

В случае положительного решения, выплаты происходят ежемесячно (в текущем месяце за прошлый) путем зачисления на банковский счет, который был указан в заявлении.

Относительно размера выплаты, ее общая сумма рассчитывается из суммы ежемесячного денежного обеспечения военного и других видов выплат, включая ежегодные выплаты для решения социально-бытовых вопросов, на оздоровление и т.д. – после удержания алиментов и других обязательных отчислений, установленных законом.

Если есть личное распоряжение, выплаты получает лицо, указанное в нем – в определенном в распоряжении размере.

Если же личного распоряжения военнослужащий не оставил, выплаты будут распределяться так:

для лиц первой очереди – равными долями от 50% общей суммы (остальные 50% сохраняются (депонируются) за военнослужащим)

для лиц второй очереди – равными долями от 20% общей суммы (остальные 80% сохраняются (депонируются) за военнослужащим).

Право на получение денежного обеспечения военнослужащего начинается с даты захвата военнослужащего в плен или исчезновения без вести, что объявляется соответствующим приказом командира части.

Выплаты прекращаются со дня освобождения военнослужащего из плена, дня выяснения обстоятельств относительно возможной добровольной сдачи военнослужащего в плен, с даты актовой записи о смерти военнослужащего, объявляется соответствующим приказом командира части.

В случае увольнения из плена все сохраненное (депонированное) денежное обеспечение выплачивается военнослужащему, в случае смерти – включается в состав наследства.

При этом, подчеркнули в Минобороны, наличие у претендентов на оформление выплат адвокатов, доверенных лиц и т.д. никоим образом не влияет на сроки рассмотрения заявлений на выплаты и их размер.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, что в Резерв+ появятся отсрочки еще для нескольких категорий военнообязанных и раскрыли подробности изменений.

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