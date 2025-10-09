Выкрикивали проклятия и молитвы одновременно: во время обысков в Почаевской лавре произошли провокации УПЦ МП. Фото и видео

В Почаевскую Свято-Успенскую лавру, что на Тернопольщине, вновь пришли следователи. Однако работа правоохранительных органов была сорвана заранее спланированной в УПЦ МП провокацией.

В частности, следователям препятствовали группы несовершеннолетних и "немощные бабушки из окрестностей Лавры". По словам председателя Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Василия Ильчишина, они "сыпали проклятия, плевали в лицо" – "все по методичке всем известных структур".

Что происходило в Лавре

Следователи пришли проводить обыски на территории Почаевской лавры. Василий Ильчишин был приглашен, чтобы следить за тем, чтобы не были нарушены аутентичные элементы памятников во время обысков.

"Попытки следователей мирно и в присутствии адвокатов провести следственные действия на территории Почаевской Свято-Успенской лавры закончились провокацией со стороны религиозной организации. Под четким кураторством представителей братии лавры на место следственного действия были запущены несовершеннолетние, которые были крайне агрессивными и распускали руки как к следователям, так и к полиции", – рассказал глава историко-архитектурного заповедника.

Во время обхода следственно-оперативная группа обнаружила, что двери в помещениях, которые должны были осмотреть, закрыты, хотя накануне были открыты. Правоохранители имели право открыть их принудительно, но "когда это произошло, то начались провокации", пояснил Василий Ильчишин.

"Было заметно, что это была предварительно спланированная акция, среди них был лидер, который руководил их действиями. Они начали дергать следователя, выхватили у него папку, пытались отобрать инструменты, которые следственно-оперативная группа имела с собой. Открыли ворота, и на территорию Лавры хлынула группа бабушек, которые обрызгивали правоохранителей водой, выкрикивая проклятия и молитвы одновременно, и не только на украинском языке", – рассказал он.

Что предшествовало

Напомним, что Кременецко-Почаевский заповедник передал представителям УПЦ МП в безвозмездное пользование Почаевскую лавру еще в 2003 году. Весной прошлого года была создана комиссия, которая провела проверку лавры.

В частности, комиссия обнаружила "факты отсутствия значительной части икон, зафиксированных паспортами памятников культурного наследия и инвентарным списком, составленным на основе паспортов на произведения искусства при проведении инвентаризации иконописи и произведений искусства в 1967 году".

В целом комиссией установлено, что пользователь – УПЦ МП – не соблюдал требования ряда законов Украины, что привело к потере многих аутентичных элементов отделки памятников.

С того времени в Лавре и происходят следственные действия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине признали Украинскую православную церковь Московского патриархата аффилированной с религиозной организацией государства-агрессора. Предписания по устранению связей в УПЦ МП выполнять отказались. Поэтому согласно действующему законодательству деятельность этой религиозной организации в Украине подпадает под запрет.

