'Всупереч чого' или 'чому': как правильно говорить на украинском языке

Переход на украинский язык с русского, который до сих пор осуществляют многие жители нашей страны, часто сопровождается неоправданными ошибками. Старательно пытаясь отойти от русских норм словоупотребления, некоторые говорящие придумывают то, чего в словарях не существует.

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Целой группой таких искусственных ошибок является неправильное формирование связей управления в устойчивых словосочетаниях, в частности, использование зависимого слова в ошибочном падеже. Например, некоторые говорят "дякувати кого" вместо правильного "дякувати кому". На еще одну распространенную ошибку такого типа указал Telegram-канал "Correctarium — Українська мова".

Иногда в речи и в текстах можно встретить после предлога "всупереч" существительное в родительном падеже. Авторы канала указывают, что так делать не стоит.

"Давайте разберемся с распространенной ошибкой, которая иногда закрадывается в нашу речь и тексты. Речь идет о правильном употреблении предлога "всупереч", который всегда требует после себя дательного падежа (кому? чему?), и никогда не родительного (кого? чего?)", – указывают они.

Также в канале привели примеры того, как нужно употреблять существительные после слова "всупереч". Вот как это нужно делать, согласно правилам украинского языка:

Всупереч батькові, вона обрала творчу професію.

Всупереч здоровому глузду, він погодився.

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