'Всегда тянет домой': история чернобыльца Анатолия вошла в музей 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

В 2022 году окрестности Чернобыльской АЭС стали опасной площадкой – в войне России против Украины. Анатолий, родом из Чернобыля, вспоминает, что российские танки ездили там уже 24 февраля. С тех пор кафиры удерживали работников атомной станции в заложниках. Анатолий, работавший в Чернобыле вахтовым методом, сумел попасть в зону отчуждения уже после деоккупации Киевщины. Свою историю мужчина рассказал Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

"Часто езжу в Чернобыль. Там у меня друг живет как самосел. Он рассказывал, что тогда россияне ходили повсюду по городу, а к нему прийти побоялись, потому что идти нужно было через лес. Так и выжил", – вспоминает Анатолий.

В начале полномасштабного вторжения мужчина держал постоянный контакт с друзьями-самоселами, пока россияне не отключили связь. С тех пор он начал переживать, как знакомые выдержат без продовольствия, ведь раньше он ежедневно привозил им продукты.

"Товарищ мой рыбу ловил, раздавал людям. Воду качал из скважины, даже пожарные после прилетов к нему за водой приезжали. Это помогло им продержаться. А потом в мае уже я приехал к ним", – рассказывает Анатолий.

Муж признается: почувствовал отчаяние, когда Чернобыль был под оккупацией. Ведь для него этот город навсегда останется самым родным. Чтобы не сидеть без дела, Анатолий начал волонтерить – помогал ребятам из терробороны, возил еду на блокпосты. Эта помощь стала его способом приблизить победу. Теперь его самая большая мечта – как можно скорее увидеть Украину мирной.

Смотрите историю Анатолия по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Расскажите свой – на портале Музея или на бесплатной горячей линии 0800509001.