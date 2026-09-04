Всегда изменяют: три знака зодиака, которые наименее верны в отношениях и всегда имеют план "В"

Астрологи считают, что всего три знака зодиака имеют репутацию наиболее ненадежных в отношениях, и среди них Близнецы.

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Астрологи подробно рассказали, кто среди всех 12 знаков зодиака не только часто влюбляются, но есть 3, которые чаще всего подвержены измене, пишет Timesofindia.

Стрелец

Люди, рожденные под этим знаком, известны своей любовью к свободе и приключениям. Именно это заставляет их постоянно искать новые впечатления, что может приводить к изменам. Стрельцы быстро скучают, поэтому нуждаются в постоянной эмоциональной стимуляции, чтобы оставаться верными одному партнеру.

Близнецы

Близнецы часто считают двойственными и нерешительными. Они могут одновременно испытывать симпатию к нескольким людям и не всегда способны остановиться на одном выборе. Их флиртующее и привлекательное поведение часто заводит в сложные ситуации, если они не контролируют свои импульсы.

Овен

Овны склонны действовать импульсивно, не задумываясь о последствиях, что может приводить к необдуманным решениям и изменам.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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