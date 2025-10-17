Все сведения об украинцах хотят хранить в одной информационной корзине: каковы риски появления глобального реестра

Верховная Рада приняла законопроект №11377 "О Единой информационной системе социальной сферы", который подводит законодательную базу под уже создающийся мегареестр для сбора практически всей информации о гражданах Украины.

Каковы риски появления такого глобального реестра – рассказывает OBOZ.UA.

Впереди планеты всей

Единая информационная система социальной сферы Украины (ЕИССС) начала создаваться ровно пять лет назад, в рамках реализации Стратегии цифровой трансформации социальной сферы, принятой Кабинетом министров в октябре 2020 года.

Уже в 2021 году стартовал пилотный проект по внедрению ЕИССС в некоторых областях Украины. Тогда их жителям стала доступна возможность оформления 6 социальных пособий (для семей с детьми, для лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, помощь на детей, больных тяжелыми заболеваниями, но которым не установлена инвалидность, а также выплаты для внутренне перемещенных лиц).

С 2022 года ЕИССС начала работу по всей Украине, что позволило оперативно реагировать на вызовы в условиях полномасштабной войны с РФ. Например, в 2023-м была организована выплата единовременного пособия пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС и начисление ежемесячного пособия для ВПЛ. В 2024 году в информационной системе появилось еще 10 видов социальных пособий.

ЕИССС вывела Украину в мировые лидеры по цифровой трансформации в сфере социальной защиты. В 2023 году украинская разработка стала лучшим проектом в сфере предоставления социальных услуг в Европе, получив награду European Social Services Awards 2023. А на конференции Zero Project 2024 в Вене ЕИССС была отмечена за инновационность в сфере инклюзивности.

В настоящее время функционирование ЕИССС регулируется как разными законами (в частности, "О социальных услугах" и "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц"), так и подзаконными актами – постановлениями Кабмина.

Такая ситуация, конечно, не является совсем правильной, и, естественно, нужно привести все к общему знаменателю путем принятия отдельного закона. Что и было сделано.

"В принципе, это чисто технический документ. Нормативка под то, что уже сформировано, формируется и работает", – говорит OBOZ.UA юрист, бывший директор Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Наталья Костишин.

Первая среди всех систем

Но тут стоит отметить, что если изначально ЕИССС была действительно системой исключительно социальной сферы, то теперь амбиции ее создателей – Министерства социальной политики и украинской IT-компании "Медирент" – возрастают.

Предполагается, что Единая информационная система социальной сферы будет собирать практически всю информацию о гражданах Украины – от воинского учета до наличия, например, автомобиля. И это также предусмотрено в принятом законопроекте №11377.

Новый документ определяет создание интегрированной справочно-информационной системы на основе ЕИССС, которая объединит более 30 различных реестров и сервисов. Среди них следующие:

– Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег";

– Электронная система здравоохранения;

– Демографический реестр;

– Реестр транспортных средств;

– Реестр физических лиц-налогоплательщиков;

– Автоматизированная система исполнительного производства;

– Система контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу Украины;

– Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

– Государственный реестр прав на недвижимое имущество;

– Государственный земельный кадастр.

"Единый социальный реестр (подсистема ЕИССС. – Ред.) является основой системы. Он содержит информацию обо всех лицах, получающих или получавших какой-либо вид государственной социальной поддержки, а также о тех, кто имеет на это право", – говорится на официальном сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Тут, конечно же, сложно спорить. Любой гражданин нашей страны имеет право на какой-либо вид государственной социальной поддержки. А значит – должен быть в реестре.

Легкий способ потерять все

То, что огромный массив самой разносторонней информации обо всех гражданах Украины фактически сосредотачивается в одних руках, – еще полбеды. Но как быть, если этот единый мегареестр взломают? Одно дело – взламывать 30 реестров и сервисов. А тут – всего лишь один. Это, образно говоря, как потерять кошелек, в котором лежат ключи, документы, смартфон, карточки и наличка.

"С точки зрения безопасности информации это довольно странная и непродуманная идея – создавать единый реестр. Даже разные реестры желательно не держать в одном месте", – говорит OBOZ.UA бывший руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, бригадный генерал Юрий Щиголь.

Он напоминает историю, которая недавно произошла в Южной Корее. Там случился пожар в государственном дата-центре Национальной службы информационных ресурсов, что привело к уничтожению 858 терабайт данных. На небеса отправилась облачная система хранения G-Drive, где хранились данные 163 онлайн-сервисов южнокорейского правительства, а резервных копий не было…

"Взломать при сильном желании можно все что угодно: у нас и Дію взламывали, и "Киевстар" – а это частная компания, которая купила медицинскую информационную систему Helsi. Другое дело, что взламывать серверы стало все сложнее, тем более наши предпочитают держать данные в хорошо защищенных облачных хранилищах в США. Меня больше беспокоит человеческий фактор. Вот ПриватБанк никогда не взламывали, но его базы гуляют по всей стране. Утечка была изнутри", – рассказывает OBOZ.UA бывший заместитель руководителя Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Заур Урусов.

По его убеждению, такой огромный объем информации не должен быть сосредоточен в одних руках.

"Вот сидит администратор, который имеет доступ ко всем базам, пообещали ему 100 тысяч долларов – и все, никаких хакеров не нужно", – говорит Заур Урусов.

Закон вступит в силу через шесть месяцев со дня официального опубликования. Кабинет министров должен в течение этого срока привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новым документом, а также обеспечить технические и нормативные условия для полноценного запуска Единой информационной системы социальной сферы.

Но в настоящее время законопроект №11377 находится на визировании в профильном комитете – по вопросам цифровой трансформации. Затем его еще должны подписать глава Верховной Рады и президент – и только после этого опубликовать.