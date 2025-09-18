В Украине готовят к запуску новый мега-реестр: какие данные о каждом гражданине туда внесут

В Украине планируют создать Единую систему социальной сферы, которая объединит данные из десятков государственных реестров – от военного учета до налогов и собственности. Закон могут принять в целом уже 18 сентября, после его подписания начнется процесс наполнения базы и ее запуска. Система будет использоваться, чтобы сделать соцвыплаты максимально адресными с минимумом бюрократии.

Речь идет о законопроекте № 11377 за авторством Кабинета министров. Как сообщает Судебно-юридическая газета, в документе упоминаются не только социальные данные, но и сведения о воинском учете, пересечении границы, налогах, недвижимости, авто, образовании, медицинских записей, исполнительных производств и даже случаев домашнего насилия.

По сути, государство получит максимально полную картину о каждом гражданине, доступную в режиме реального времени. Законопроект предусматривает интеграцию более 20 ключевых государственных баз: от реестра военнообязанных "Оберіг" и демографического реестра до системы здравоохранения, земельного кадастра, реестра актов гражданского состояния и судебных данных.

Также в систему будет попадать информация о налоговых уплатах, наличии автомобилей и недвижимости, открытых исполнительных производствах, статусе ветеранов войны, фактах пересечения границы и т.д. Перечень не является окончательным – Кабмин сможет его расширять.

Функционирование системы обеспечит Минсоцполитики, но технические мощности могут размещать даже за рубежом – при условии согласования с СБУ. Финансировать создание и поддержку системы планируют как из госбюджета, так и за счет международных партнеров, доноров и инвесторов, это означает, что запуск проекта напрямую будет зависеть от сотрудничества с международными структурами.

Данные в систему будут поступать бесплатно и в обязательном порядке от всех госреестров. За задержку или непредоставление информации ответственные должностные лица будут нести наказание.

Единая база позволит государству автоматически актуализировать данные граждан, выявлять ошибки и некорректные записи, проводить статистический и аналитический анализ. Запросы на информацию можно будет делать как гражданам лично, так и органам власти в пределах их полномочий.

Чтобы избежать злоупотреблений, законопроект предусматривает создание Общественного мониторингового органа при Минсоцполитики. В его состав войдут правозащитники, представители общественных организаций и эксперты по цифровым технологиям и кибербезопасности. Они будут иметь доступ к информации о работе системы (без персональных данных) и смогут привлекать независимых специалистов для контроля.

Единая система станет своеобразным "цифровым профилем гражданина", где государство будет видеть полный срез информации. В частности, платит ли он налоги, стоит ли на воинском учете, имеет ли авто, жилье, долги или судебные дела. Отмечается, что это должно упростить предоставление социальных услуг, сделать их более адресными и уменьшить бюрократию.

