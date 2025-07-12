Время для очищения: что надо сделать 12 июля. Астропрогноз

В субботу, 12 июля продолжается 18-й лунный день. Луна находится в созвездии Водолея, Солнце – Рака.

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Что стоит делать и чего остерегаться в этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, в этот день будет ощущаться влияние не только Сатурна, но и Меркурия.

"Мы будем чувствовать влияние Сатурна, потому что это – суббота, день Сатурна. Но здесь есть влияние и Меркурия, потому что 12 – это тройка. И Меркурий может давать нам блага", – пообещала Исита Гая.

Впрочем, она добавила, что многое будет зависеть от нашей кармы. Тем, кто отдавал миру благую энергию, такая же благая энергия и вернется. "Если мы давали в мир более жесткие, грубые энергии, мы будем получать плоды этих энергий в этот день", – сказала астролог.

Из-за этого она посоветовала провести эту субботу в аскезе – ограничивать себя в еде или быть на диетическом питании. Провести день на воде, соках или чаях.

"И я советую вам глубоко проживать свои процессы в этот день. И когда вы делаете очищение тела в этот день, вы очищаете свое сознание", – объяснила Исита Гая.

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