Врачи сделали все возможное: умерла 71-летняя женщина, пострадавшая в результате удара РФ по Черновцам

В больнице умерла 71-летняя женщина, которая пострадала в результате массированной ракетно-дроновой атаки по Черновцам 12 июля. Таким образом количество жертв по многоквартирному дому в городе возросло до 5 человек.

Об этом сообщил председатель Черновицкой областной военно-гражданской администрации Руслан Запаранюк. Он добавил, что муж погибшей умер в больнице через четыре дня после российской атаки – 16 июля.

Что известно

"К большому сожалению, сегодня в больнице умерла еще одна пострадавшая от вражеского обстрела – 71-летняя Ярослава Клипич из Снятина – жена Василия Клипича, который пострадал вместе с ней и умер в больнице 16 июля", – говорится в сообщении.

Женщина получила тяжелые ранения несовместимые с жизнью. Несмотря на попытки медиков чуда, к сожалению, не произошло.

"Вечная и светлая память госпоже Ярославе и всем жертвам террора московской хунты против гражданского населения", – указано в сообщении.

Что предшествовало

25 июля стало известно, что количество жертв российского удара по Черновцам 12 июля возросло до четырех. В больнице после многодневной комы умерла тяжелораненная черновчанка Илона Капельницкая. Женщина ушла на фронт добровольцем в далеком 2015-м, а после демобилизации занималась волонтерством.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 июля Россия устроила массированную ракетно-дронную атаку на Украину. Под основным ударом были Львов, Луцк, Харьков и Черновцы. В день удара было известно о двух погибших в результате удара по Черновцам: 26-летнюю заведующую аптекой Диану Кравченко и 43-летнего чиновника горсовета Снятина Святослава Лазаренко.

