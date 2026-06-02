Врач предостерег от двух температурных режимов стиральной машины: они все испортят

Правильный способ эксплуатации стиральной машины может максимально повысить чистоту, улучшить здоровье и сократить расходы.

Британский телевизионный врач и ведущий Александр Джеральд ван Хогенхук-Тюллекен, более известный как доктор Ксанд ван Тюллекен, недавно поделился своими знаниями в эфире BBC Morning Live. Специалист объяснил, почему стирка одежды при двух температурах – 40 и 90 градусов – может не дать лучших результатов, пишет Express.

По его словам, во время стирки при 90 градусах ваша одежда просто-напросто испортится. Зато он предположил, что 60 градусов может быть идеальной температурой для стирки.

"Поэтому, если в вашем доме распространяется инфекция, в частности, что-то вроде норовируса, повысьте температуру до 60 [градусов] вместе с механической очисткой и моющим средством", – посоветовал он.

Впоследствии доктор Ксанд выразил сомнения относительно эффективности настройки 40 градусов. Он утверждает, что выбор горячего или холодного цикла оказался более эффективным, чем выбор настройки средней температуры.

В таком случае он советует перейти на 30, а то и на 20 градусов. Кроме того, что такой режим будет достаточно благоприятен для сохранности ваших вещей, он также еще и гораздо более экономный.

Переход на температуру 20°C в стиральной машине может сократить ваши расходы на 62%.

