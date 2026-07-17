"Вперед к осуществлению мечты": история защитника Мариуполя Виктора Билака

Защитник Мариуполя Виктор Билак в боях за город получил тяжелые ранения и попал в плен. В рамках проекта "Сердце Азовстали", входящего в Фонд Рината Ахметова, защитник получил комплексную помощь.

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До 2014 года Виктор с семьёй жил в Донецке. Из-за войны им пришлось покинуть дом. Семья поселилась в Мариуполе, где защитник проходил службу. Там они и столкнулись с полномасштабным вторжением. Тогда пришлось бежать во второй раз. Защитник усадил семью на последний поезд, уходивший из города. Сам остался защищать Мариуполь.

В ходе обороны военный вместе с сослуживцами оказался в окружении. Тогда решили прорваться на "Азовсталь". Во время прорыва попали под минометный обстрел. Осколок мины попал защитнику в глаз. Впоследствии в плечо попала пуля вражеского снайпера. Защитнику пришлось буквально ползти к месту, откуда его могли эвакуировать. На "Азовстали" Виктор находился до конца мая, пока не поступил приказ сдаться в плен.

Там он пробыл более полугода. Силы держаться давала обручальная кольцо, которое защитник спрятал в подошве ботинка и уберег от мародерства оккупантов. Вернулся из плена Виктор в декабре 2022 года. "Сердце Азовстали" помогало военному на протяжении реабилитации и продолжало поддерживать его в дальнейшем для достижения его целей. Сейчас семья снова вместе и теперь уже имеет собственную квартиру, которую может назвать домом.

"Это для нас очень важно. Спасибо основателю "Сердца Азовстали" Ринату Ахметову за такую поддержку защитников Мариуполя. Мне очень приятно, что есть люди, которые создают такие проекты для помощи военным. Это даёт силу и вдохновение двигаться дальше – вперёд к осуществлению мечты", – поделился впечатлениями защитник.

Для "Сердца Азовстали" очень важна комплексная помощь и результат, который действительно меняет качество жизни человека. Именно поэтому поддержка защитников Мариуполя не заканчивается отдельным этапом реабилитации – она должна вести военного дальше: к новой опоре, смыслу жизни, самореализации и собственному видению будущего. В этом и заключается суть посттравматического роста – ключевого направления работы организации.