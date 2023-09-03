Возможны грозы: где 4 сентября испортится погода. Прогноз

В понедельник, 4 сентября, в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве западных, Винницкой, Житомирской, местами Киевской, Черкасской и Одесской областей синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Согласно прогнозам, днем и в южной, восточной частях и на Днепропетровщине ожидается небольшой кратковременный дождь, иногда гроза (чтобы просмотреть карту, докройте до конца страницы).

"На остальной территории без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на юге и юго-востоке страны до 19°; днем в западных, северных и Винницкой областях 19-24° , на остальной территории 24-29°", – говорится в сообщении.

В Киевской области 4 сентября также будет облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь

"Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 11-16°, днем 19-24°", – добавили синоптики.

В столице Украины, Киеве ночью будет 13-15°, а днем 20-22°.

Кроме того, в течение суток 4 сентября, в связи со значительными осадками, на реках бассейнов Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирету ожидается повышение уровня воды на 0,2-0,8 м. К счастью, без негативных последствий. Однако в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонового стока.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в течение августа 2023 было зафиксировано 12 температурных рекордов. Прошедший месяц вошел в десятку самых сухих в столице с 1891 года.

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