Возле Коста-Рики нашли чрезвычайно редкую ярко-оранжевую акулу. Удивительные фото

Дарья Дурова
Новости. Общество
3 минуты
609
В Карибском море у берегов Коста-Рики рыбалки случайно выловили ярко-оранжевую акулу с белыми глазами. Ее поразительный окрас вызван редким заболеванием кожи.

Как передает The Independent, это была акула-нянька, или Ginglymostoma cirratum, длиной более двух метров. Обычно представители этого вида коричневые, что помогает им сливаться с морским дном.

Что известно о "золотой" карибской акуле 

Необычную и чрезвычайно редкую рыбу поймали во время спортивной рыбалки недалеко от национального парка Тортугеро на глубине 37 метров.

Исследователи полагают, что ее необычный внешний вид вызван ксантином (также известным как ксантохроизм) – нарушением пигментации, при котором кожа животных приобретает чрезмерную желтизну или золотистый оттенок из-за отсутствия красного пигмента.

Это заболевание, по данным исследования Федерального университета Рио-Гранде, никогда ранее не наблюдалось у хрящевых рыб Карибского бассейна, в группу которых входят акулы, скаты и другие виды рыб.

Ярко-оранжевая кожа и белые глаза очевидно делают акулу более заметной и следовательно, более уязвимой. Исследователи отмечают, что у животных с ксанфизмом меньше шансов выжить, однако необычная жительница Карибского моря доказала, что это может быть не так.

В отличие от большинства акул, которым приходится постоянно плавать, чтобы дышать, у акул-нянек есть специальный ротовой "насос", с помощью которого они могут делать вдох, находясь на месте.

Эксперты отмечают, что ксантохроизм обычно спровоцирован генетическими мутациями, но на пигментацию могут также влиять другие факторы, включая рацион.

"Необходимы дальнейшие исследования для изучения потенциальных генетических и экологических факторов, влияющих на эту редкую аномалию пигментации у акул", – заявили специалисты.

Ксантизм считается крайне редким явлением в животном мире: подтвержденные случаи зафиксированы лишь у небольшого числа рыб, рептилий и птиц. Существует и противоположное состояние, известное как аксантизм, которое характеризуется отсутствием желтого пигмента.

Как ранее писал OBOZ.UA, тигровые акулы (Galeocerdo cuvier), наряду с белыми и бычьими акулами, считаются одними из трех самых опасных для человека. Однако эти огромные хищники на удивление ленивы и выживают за счет неспешной охоты на мелкую добычу, засад на слабых или больных и даже поедания падали.

