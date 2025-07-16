Предпочитает легкую добычу: что известно об одной из самых опасных для человека рыб

Тигровые акулы (Galeocerdo cuvier), наряду с белыми и бычьими акулами, считаются одними из трех самых опасных для человека. Однако эти огромные хищники на удивление ленивы и выживают за счет неспешной охоты на мелкую добычу, засад на слабых или больных и даже поедания падали.

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Об этом сообщается в статье BBC Wildlife. "Рыба, певчие птицы, целая ехидна, номерной знак, – все это попадалось в меню неразборчивых тигровых акул", – рассказали авторы.

Вид Galeocerdo cuvier легко узнавать по вертикальным полоскам, похожим на тигриные. Этот рисунок более заметен у молодых особей, но исчезает по мере взросления. По форме эти хищники напоминают классическую акулу. У них крупное тело, широкая голова и изогнутые, зазубренные зубы с острым кончиком, позволяющие им разрывать добычу, к примеру, прокусить прочный панцирь черепахи.

Обычно тигровые акулы вырастают до 4,5 метров в длину, но были зарегистрированы особи длиной 5,5 метров. Их вес – от 390 до 635 килограмм.

Средняя продолжительность жизни тигровых акул составляет от 20 до 50 лет. Как правило, они обитают в теплых мелководных прибрежных водах и часто контактируют с людьми, из-за чего имеют репутацию опасных акул.

Чем питаются тигровые акулы?

Эксперты шутят, что более уместным будет вопрос: "Чего они не едят?". Galeocerdo cuvier охотятся не только на рыбу, но и на птиц и млекопитающих. В их желудках находили все: от шубы, номерного знака автомобиля до колючего муравьеда. Тигровых акул заслуженно прозвали "морскими мусорными баками".

Как и их тезки тигры, тигровые акулы – засадные хищники. Обычно они довольно медлительны и лениво передвигаются в воде, предпочитая подкрадываться к добыче, а не преследовать ее. Но, найдя подходящий момент для прыжка, они могут невероятно быстро ускориться, чтобы поймать жертву.

У некоторых видов есть эффективные способы защиты от тигровых акул: ученые наблюдали, как электрические скаты отпугивали их электрическим током. Чтобы облегчить себе задачу, тигровые акулы часто нападают на слабых или умирающих жертв. Удаляя таких особей из экосистемы, они способствуют сохранению здоровья океана.

Но акулы – не только охотники, но и падальщики. Если им попадается легкая добыча – например, уже мертвый кит, – они не упустят возможности поесть.

Насколько тигровые акулы опасны для человека?

Существует более 500 видов акул, и большинство из них безвредны для человека. Однако Galeocerdo cuvier имеют репутацию вида, которого следует остерегаться; из причисляют к "большой тройке" самых опасных видов акул, вместе с большими белыми (Carcharodon carcharias) и бычьими (Carcharhinus leucas).

На самом деле вероятность негативного взаимодействия с акулами невелика. В 2024 году во всем мире было зафиксировано всего 47 неспровоцированных укусов всех видов акул. Существует бесчисленное множество вещей, более опасных, чем эти морские хищники.

Тигровые акулы должны бояться людей гораздо больше, чем мы их. Этот вид находится под угрозой исчезновения из-за многочисленных видов деятельности человека, включая разрушение среды обитания и загрязнение. Ключевая угроза – вылов, поскольку тигровые акулы являются объектом охоты рыбаков из-за мяса, плавников, кожи и печени, которые используются для производства пищевых добавок.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Чернобыльской зоне отчуждения вылавливали рыбу – сугубо с исследовательской целью. Ученые определяли, какие виды есть в низовьях рек Уж и Припять, а также в водоемах осушительной системы. Они обнаружили, что там водятся 19 видов рыб, и среди них инвазионных (то есть чужеродных в этой местности) практически нет.

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