Военнообязанные, которые не обновили свои данные, не смогут получать консульские услуги за границей: что это значит

Военнообязанные граждане Украины, которые находятся на территории иностранных государств, не смогут получать консульские услуги, если не обновили свои данные. Парни, которым исполнилось 17 лет, также должны стать на учет.

Согласно Закону № 3633-IX от 11.04.2024, все военнообязанные в возрасте 25–60 лет должны обновлять информацию о себе в ТЦК и СП независимо от места пребывания. Даже те мужчины, которые выехали из страны, будут иметь ограничения, если о них нет актуальных данных.

Без предъявления военно-учетных документов мужчины за рубежом не смогут оформить паспорт гражданина Украины, загранпаспорт или получить любые консульские услуги (хотя есть и исключения).

Гражданам Украины, которые находятся на воинском учете, необходимо уточнять: адрес проживания, номер телефона (необязательно – адрес электронной почты), другую информацию, в частности о семейном положении, детях, сведения о занятости и тому подобное. В случае нарушения нужно уплатить штраф и актуализировать персональные данные.

Если лицо находится за границей, уточнить данные можно такими способами:

направив сообщение на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанные на официальном сайте ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете;

через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

На сайтах украинских посольств отмечается, что военно-учетный документ для получения консульских услуг можно не подавать в трех случаях:

если речь идет об оформлении удостоверения личности на возвращение в Украину;

когда консульское действие совершается в интересах ребенка;

если за консульской услугой обращается арестованный или лишенный свободы заявитель.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 ноября в Украине действуют обновленные правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Отныне подать документы можно будет только через приложение Резерв+ или в "ЦНАП", при этом ТЦК не будут принимать бумажных документов об отсрочке.

