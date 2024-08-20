Во Львове спасли подростка, который чуть не погиб из-за отказа почек и печени после купания в реке: чем заразился

Во Львове медики спасли 16-летнего подростка из Винницкой области, который едва не погиб из-за тяжелого инфекционного заболевания. Его студент колледжа Даниил Максимчук подхватил после купания в реке Южный Буг.

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Об этом сообщили в детской больнице Святого Николая, входящей в состав Первого медобъединения Львова. Да, студент колледжа отдыхал с друзьями в реке, когда почувствовал внезапное ухудшение здоровья после купания.

Сначала врачи в районной больнице ошибочно считали, что у парня тепловой удар из-за сильной жары, но после двух дней без улучшений его направили в областной центр.

Винницкие врачи обнаружили у подростка лептоспироз, тяжелое инфекционное заболевание, которое переносят грызуны, а именно крысы и мыши. Бактерии, попадающие в воду вместе с мочой животных, через царапины на коже проникают в организм человека. У Даниила развилась острая почечная недостаточность и нарушение функций печени, что угрожало его жизни.

В критическом состоянии парня срочно перевезли в Детскую больницу Святого Николая во Львове. Врачи провели интенсивное лечение, включая трехдневный курс диализа для очищения крови, поскольку почки не справлялись с функциями. Печень удалось стабилизировать с помощью медикаментов.

После почти месяца лечения и борьбы за жизнь Данило восстановился. Сейчас его органы функционируют нормально, и он уже вернулся в Винницу для завершения реабилитации.

Напомним, во Львове нейрохирурги Центра UNBROKEN KIDS Первого медицинского объединения удалили обломок мины из мозга 9-летнего мальчика из Херсона, пострадавшего в результате атаки российских оккупантов. Его друг при обстреле погиб на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, 15-летний украинец, скончавшийся из-за повреждения мозга, стал донором органов и спас жизнь пяти человек, трое из которых – дети. Операции, среди которых первая в нашей стране сплит-трансплантация печени, была проведена во Львове.

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