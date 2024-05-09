Во Львове врачи удалили обломок мины из мозга 9-летнего мальчика из Херсона: его друг во время обстрела погиб на месте. Фото

Во Львове нейрохирурги Центра UNBROKEN KIDS Первого медицинского объединения удалили обломок мины из мозга 9-летнего мальчика из Херсона, пострадавшего в результате атаки российских оккупантов. Его друг при обстреле погиб на месте.

Об этом сообщила пресс-служба Детской больницы Святого Николая. Так, 9-летнему Михаилу Воловику из Херсона удалось выжить после того, как ударный фрагмент мины проник в его мозг во время минометного обстрела города.

Это произошло в канун Нового года, 31 декабря, когда он вместе со своим другом обедали в кафе. Оба парня успели скрыться в служебном помещении, но это не спасло их от проникших сквозь стены обломков, убив 11-летнего друга Миши на месте.

Медицинская помощь ребенку была оказана сначала херсонскими врачами, а затем николаевскими, которые провели операцию по удалению обломков раздробленного черепа. Однако фрагмент мины в головном мозге остался на месте из-за его глубокого расположения.

Когда Миша пришел в себя, оказалось, что левая часть его тела полностью парализована – обездвиженная рука, нога и пол лица.

Его родители решили не ждать, пока состояние ухудшится, и обратились за помощью к львовским врачам из UNBROKEN KIDS. Нейрохирурги из Центра нейрохирургии и хирургического лечения эпилепсии Детской больницы Святого Николая приняли решение об удалении маленького обломка в головном мозге, несмотря на то, что он находился в очень труднодоступной зоне рядом с важными функциональными участками.

С помощью микроскопа и системы нейромониторинга они сумели безопасно получить фрагмент мины. В результате операции также была закрыта недостающая часть черепа титановой пластиной. Пока Миша восстанавливается, физические терапевты с UNBROKEN KIDS помогают ему восстановить двигательные функции, а психическое состояние улучшают специалисты Центра ментального здоровья.

Миша мечтает вернуться домой и желает, чтобы его город больше не становился объектом обстрелов. Он уверен в победе Украины. Сейчас все врачи надеются на его скорейшее выздоровление.

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