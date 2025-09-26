Вместо английского языка уроки по стрельбе и чистка картошки для военных: как в России из детей делают солдат Путина

В России, уже начиная с детского сада и младшей школы, готовят детей к войне. Вместо уроков иностранного языка тут вводят уроки "Духовно-нравственной культуры России" и "Основ безопасности и защиты Родины". А "Разговоры о важном", где детей воспитывают в духе ненависти к врагам России, с этого года уже ввели даже в детских садиках.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Приучают к войне с детского сада

Российская пропаганда взялась за самых маленьких – воспитанников детских садов и учеников начальных классов. Ведь дети в таком нежном возрасте являются очень благодатным "материалом" для внушения "традиционных российских ценностей" и подготовки для войны.

Дети еще беспрекословно верят взрослым и все повторяют за ними.

В этом году, например, в российских детских садиках 22 регионов, включая и Москву, проходят "Разговоры о важном". Не так давно уроки с такими же названиями ввели в школах. На них детям рассказывают о так называемых традиционных российских ценностях, любви к родине, о "подвигах" российских военных в зоне "СВО".

Как только министерство образования признает такой эксперимент успешным, его введут во всех государственных садиках.

Пропаганда активно работает в школах с учениками. Тут уже, кроме "разговора о важном" в расписании есть "Основы безопасности и защита Родины", "Семьеведение". Ради такого военного и патриотического воспитания в российских школах даже отменили несколько уроков иностранного языка.

Зачем детям английский или немецкий, если есть язык войны.

Например, "Основы безопасности и защита Родины" (ОБЗР) введена в школе под кураторством минобороны РФ. Кроме привычных навыков, таких как оказание первой медицинской помощи, поведение во время чрезвычайной ситуации, на уроках проходят и военный блок.

Школьники учатся обращаться со стрелковым оружием, изучают ведение боя, применение беспилотников. В 12 регионах потратили 177 млн рублей на закупку макетов оружия – автоматов, гранат, пистолетов. И все под эгидой "Все лучшее – детям".

Также школьники заучивают военный устав и правило: командир всегда прав. Учатся маршировать и выполнять разные команды, отдавать воинское приветствие. Проходят курс по стрельбе.

На эти уроки к детям приходят и представители армии РФ. Причем очень часто "герои" оказываются в прошлом зэками с несколькими судимостями – за разбой, убийства, изнасилования.

Так, житель Сызрани Самарской области Виктор Тайдаков был судим за убийство и изнасилование. Служил в ЧВК "Вагнер", вернулся без руки и теперь выступает перед школьниками на уроках ОБЗР.

В Челябинской области по школам гастролирует Станислав Татариков, ранее судимый за разбой и хищение оружия, а еще ранее – за самоуправство и кражу.

Зэки в роли преподавателей

В некоторых учебных заведениях пошли еще дальше. Там "герои" СВО с судимостями не только выступают перед школьниками со своими байками, но еще и становятся наставниками детей.

Например, житель Уссурийска Николай Вазиканич, который вернулся с фронта без ноги, проводит мастер-классы для школьников и участвует в патриотическом воспитании, проводит для детей игру "Зарница". Ранее он был семь раз судим.

На уроках "Семьеведение" детям не только рассказывают о том, что они могут вступать в брак с 18 лет. В Республике Коми, в поселке Кожва, например, на таких занятиях младших детей заставили готовить еду для участников "СВО".

Мальчики чистили картошку, а девочки делали печенье из теста.

Изменения внесли и в программу урока музыки. Теперь российские школьники наряду с композиторами Михаилом Глинкой, Петром Чайковским будут изучать творчество певцов-пропагандистов: Шамана, Олега Газманова, Дениса Майданова.

В Дагестане второклассников на уроке заставили нарисовать портрет участника войны, командира 76-й десантной дивизии ВДВ Абдулаиза Шихабидова. Сразу 25 портретов были вывешены на доске в классе.

Некоторые школьники поддаются реальной пропаганде в школе. Так, 7-классник Назар Цыденов из Бурятии на летних каникулах даже отправился на фронт в Украину развозить посылки вместе со своим отцом, который возглавляет благотворительный фонд.

Подросток сфотографировался на границе Запорожской области. А мать школьника рассказала, что как-то возле одного из сел ее сын со взрослыми оказался под украинским дроном. Всем пришлось очень быстро убегать, а матери было очень страшно за своего ребенка. Но сын продолжает ездить на войну, испытывая судьбу.

А в 2026 году в школах еще начнут преподавать урок "Духовно-нравственной культуры России". Его вводят по настоянию российской церкви, а разработка учебника проходит под эгидой "духовника" Путина, митрополита Тихона (Шевкунова).

На уроках собираются в очередной раз прививать духовно-нравственные ценности на примерах "великих людей Отечества".