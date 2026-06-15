"Власти не готовы к реальному контролю": Бродский указал на проблему с ДТП в Украине

В Украине ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях гибнет больше людей, чем от российских авиаударов, однако эта проблема до сих пор не стала приоритетом государственной политики. После очередных резонансных аварий чиновники традиционно обещают ужесточить ответственность, но большинство законодательных инициатив так и не доходит до практической реализации.

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О системном кризисе безопасности дорожного движения заявил для OBOZ.UA бизнесмен Михаил Бродский. В то же время ТСН сообщило об отклонении в Офисе президента петиции родителей погибшего в ДТП подростка Григория Глушича, которые требовали комплексных изменений для снижения смертности на дорогах.

В прошлом году в Украине в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 3249 человек, тогда как жертвами российских воздушных атак стали 2514 граждан. Государство демонстрирует кардинально разный подход к этим угрозам. Если для защиты от ракет развиваются системы противовоздушной обороны и внедряются новые технологии, то проблема аварийности на дорогах годами остается без должного внимания.

Большинство смертельных ДТП можно было бы предотвратить благодаря системному контролю и неотвратимости наказания. Среди ключевых факторов риска он называет превышение скорости, управление транспортным средством в состоянии опьянения, пренебрежение ремнями безопасности и использование телефона за рулем.

Бродский также обратил внимание на европейский опыт, где безопасность дорожного движения основана не только на ответственности водителей, но и на обязанностях государства создавать безопасную инфраструктуру и обеспечивать одинаковое применение закона для всех участников движения.

Дискуссия о необходимости реформ в сфере безопасности дорожного движения обострилась после ряда резонансных аварий, вызвавших широкий общественный резонанс. Однако, как отмечает Бродский, после громких заявлений чиновников об ужесточении ответственности реальные законодательные изменения часто не получают поддержки.

Родители Григория Глушича, погибшего в ДТП на Караваевых дачах в Киеве, подали петицию президенту с призывом реализовать комплексный план реформ для снижения смертности на дорогах.

Однако Офис президента отклонил обращение, указав на неправильную адресацию документа и посоветовав перенаправить его в Кабинет Министров. Семья погибшего заявила, что их инициатива касалась всех органов власти, ответственных за формирование государственной политики в сфере безопасности дорожного движения.

По мнению авторов петиции и общественных активистов, без комплексных решений – — от усиления контроля и пересмотра системы наказаний до модернизации дорожной инфраструктуры – — количество жертв на украинских дорогах и в дальнейшем будет оставаться критически высоким.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Оболонском районе Киева во время комендантского часа легковушка на скорости вылетела на клумбу и протаранила столб. В результате ДТП у автомобиля оторвало колесо и двигатель с АКП.

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