Власть стремится ослабить институт уполномоченного по защите государственного языка: заявление общественных организаций

В июле текущего года истекает срок каденции уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя. По закону министр юстиции вместе с министром культуры и уполномоченным ВР по защите прав человека должны подать на рассмотрение правительства кандидатуры для назначения на должность языкового омбудсмена. Однако указанные должностные лица "кулуарно, втайне от общественности", представили список из кандидатур, которые якобы не в состоянии исполнять обязанности языкового омбудсмена "на должном уровне".

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Речь идет о работниках академических институций, специалистах в области фольклора и этнографии, заявил ряд общественных организаций. Это попытка властей ослабить институт уполномоченного по защите государственного языка, отметили в ОО и выдвинули свое требование – прозрачный конкурс на должность языкового омбудсмена.

"Мы намеренно не озвучиваем фамилии людей (из списка кандидатур на должность омбудсмена), потому что не сомневаемся ни в уровне их профессиональных знаний в области фольклора и этнографии, ни в их искренней любви к украинскому языку, песне, обычаям и традициям. Но институт языкового уполномоченного – это не о языкознании, этнографии или фольклоре. Закон не случайно определяет, что кандидатом на должность уполномоченного может быть гражданин, "имеющий опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите государственного языка и способный по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровням выполнять соответствующие должностные обязанности", – отметили в ОО.

Они предположили, что "странный подход к подбору и выдвижению кандидатур может быть следствием вмешательства Офиса президента, и назвали это "попыткой умышленного нивелирования защиты государственного языка".

Соответственно, ОО призвали президента и его администрацию не вмешиваться в процесс назначения уполномоченного по защите государственного языка. Кандидатам, не отвечающим определенным законом квалификационным требованиям, посоветовали "не быть инструментами реализации сценария ослабления важного института" и снять свои кандидатуры.

Отдельно общественные организации отметили, что среди кандидатов должен быть действующий омбудсмен Тарас Креминь, потому что он "свидетельствовал высокий профессионализм, независимость и эффективную работу по защите государственного языка".

Призываем Кабинет министров Украины рассматривать только те кандидатуры, которые однозначно отвечают определенным законом требованиям и назначить человека, который обеспечит постоянство и эффективность работы института Уполномоченного по защите государственного языка в условиях войны.

К указанному призыву присоединилась 21 общественная организация, среди которых движение "Простір свободи", гражданское движение "Відсіч", всеукраинское объединение "Вільні козаки", инициатива "Голка", общественный сектор Евромайдана, и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно языковой омбудсмен подверг критике заявления посланника президента США Стива Виткоффа о том, что страна-агрессор Россия может претендовать на регионы Украины, учитывая их вроде бы русскоязычность. Такие заявления не только не отвечают всем международным соглашениям, но и далеки от истинного положения, отметил Тарас Креминь.

Также омбудсмен обратился к родителям школьников и призвал их осознавать ответственность за языковое воспитание детей. Он отметил, что обеспечение полноценного использования украинского языка в образовании – вопрос национальной безопасности.

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