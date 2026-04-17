Антон Шухнин, владелец Domino, получил награду 'За содействие обороне Киева'

Волонтёр и общественный деятель Антон Шухнин, владелец Domino и основатель благотворительного фонда Domino Foundation, удостоен нагрудного знака "За содействие обороне Киева".

Речь идёт о награде, которую вручают за значительный вклад в оборону Киева, поддержку ВСУ, ГУР и других подразделений Сил обороны Украины.

Эта награда стала признанием многолетней системной работы Шухнина, который ещё с 2014 года активно помогает украинским военным, а с начала полномасштабного вторжения значительно усилил свою деятельность.

В первые месяцы обороны Киева весной 2022 года Антон Шухнин присоединился к работе благотворительного фонда "Украинская команда" как волонтёр. В то же время он, как предприниматель, оперативно организовал помощь для подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Вооружённых сил Украины, добровольческих формирований территориальных громад и гражданского населения столицы.

Его вклад не ограничивался координацией – это была конкретная материальная поддержка, которая напрямую влияла на боеспособность подразделений и выживание людей в критический момент. В частности, Шухнин обеспечил передачу военным автомобиля Mitsubishi L200, который использовался для выполнения боевых задач, а также организовал поставку питания для военных и гражданских в Киеве во время активных боевых действий.

Отдельное внимание было уделено техническому обеспечению: при его содействии закуплено и передано около 50 единиц бронежилетов и касок, а также около 20 зарядных станций, что позволяло поддерживать связь и работу оборудования в условиях постоянных обстрелов и перебоев с электроэнергией.

Отдельным системным направлением деятельности Антона Шухнина стала работа благотворительного фонда Domino Foundation, через который осуществляется масштабная помощь подразделениям Сил обороны, в частности Главному управлению разведки.

Именно через фонд Антон Шухнин системно привлекает собственные ресурсы и партнёрские инициативы для поддержки украинских военных. С его помощью было передано ряд критически важной техники, которая напрямую влияет на эффективность боевых и разведывательных операций.

В частности, совместно с другими волонтёрскими организациями Шухнин принял участие в передаче на фронт мощного пикапа Dodge RAM, который был направлен на Покровское направление – один из самых сложных участков боевых действий. Автомобиль используется для перевозки личного состава, боекомплекта, эвакуации раненых и выполнения оперативных задач в прифронтовых условиях, где мобильность часто определяет результат операции.

Ещё одним важным элементом помощи стал специализированный автомобиль Mercedes-Benz Sprinter в редкой модификации, адаптированный для работы в условиях войны. Машина имеет усиленное оснащение и предназначена для выполнения сложных задач в зоне боевых действий, где требуется повышенная выносливость, автономность и надёжность техники.

Параллельно фонд обеспечивает подразделения современными беспилотными системами. В частности, речь идёт о дронах типа Mavic – такие беспилотники активно используются ВСУ и ГУР для разведки, корректировки артиллерии и выполнения боевых задач на передовой. В современной войне такие технологии позволяют минимизировать риски для личного состава и значительно повышают эффективность боевых операций.

Помощь Domino Foundation носит системный характер: фонд регулярно обеспечивает военных транспортом, техникой и оборудованием, что усиливает мобильность подразделений и их способность выполнять боевые задачи в условиях интенсивных боевых действий.

С начала полномасштабной войны помощь, организованная Антоном Шухниным и Domino Foundation, носит системный характер и охватывает как техническое обеспечение фронта, так и поддержку подразделений в критические периоды.

В целом деятельность Антона Шухнина охватывает широкий спектр помощи: от транспорта и амуниции до высокотехнологичного оборудования. Его работа является примером того, как системная волонтёрская деятельность и привлечение ресурсов могут напрямую влиять на обороноспособность страны.

Награда "За содействие обороне Киева" в данном случае – не формальность, а закономерное признание реального вклада в защиту столицы. Это решение стало логичным итогом его участия в обороне Киева и поддержке украинских военных в первые и самые сложные месяцы войны.