Вкусный салат 'Пасхальное яйцо': понадобится минимум ингредиентов

Праздничные домашние салаты можно готовить из любых продуктов, но вкусно и сытно будет, если использовать креветки, крабовые палочки, сыр любой, яйца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Пасхальное яйцо" из крабовых палочек и вареных яиц.

Ингредиенты:

крабовые палочки 250 г

твердый сыр 120 г

яйца вареные 4-5 шт.

листья салата

майонез 150-180 г

кукуруза консервированная 1 банка

соль/перец по вкусу

зеленый лук для украшения

Способ приготовления:

1. Выложить на тарелку листья салата и сделать майонезом форму овальную (для формирования яйца).

2. Формируем салат: 1️слоем выкладываем натертый на мелкую терку сыр твердый, далее делаем майонезную сетку, 2 слоем выкладываем нарезанные крабовые палочки и снова делаем майонезную сетку, 3 слоем выкладываем кукурузу консервированную и делаем майонезную сетку, 4️слоем выкладываем натертые на мелкую терку желток, сверху майонезная сетка и с обеих сторон, как на видео выкладываем натертый на мелкую терку белок, внутрь выкладываем нарезанные крабовые палочки. Далее включаем фантазию и украшаем.

