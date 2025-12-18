Вкусный и наваристый куриный бульон во время простуды: рассказываем, как правильно готовить

УкраїнськаУКР
Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,8 т.
Бульон – не только вкусное, но и очень полезное блюдо, которое советуют пить особенно при простудных заболеваниях. Для того, чтобы бульон был вкусным и удачным, кулинары советуют во-первых перед приготовлением курицу замочить в воде на 20-30 минут, чтобы вся кровь из нее вышла, а при варке – обязательно снимать пену.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и удачного куриного бульона, который получится прозрачным и очень ароматным. 

Ингредиенты: 

  • 1 кг мяса курицы
  • 3-3,5 л воды
  • 2 лука
  • 1 морковь
  • перец горошком, душистый перец и лаврушка.
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Мясо помойте, переложите в кастрюлю, залейте водой. 

2. Добавьте овощи, специи и лавровый лист, доведите до кипения, обязательно собирайте пену. 

3. Варите на маленьком огне около часа, после овощи достаньте, процедите бульон, добавьте соль.

Мясо разберите на волокна и подавайте с бульоном!

