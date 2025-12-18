Вкусный и наваристый куриный бульон во время простуды: рассказываем, как правильно готовить

Бульон – не только вкусное, но и очень полезное блюдо, которое советуют пить особенно при простудных заболеваниях. Для того, чтобы бульон был вкусным и удачным, кулинары советуют во-первых перед приготовлением курицу замочить в воде на 20-30 минут, чтобы вся кровь из нее вышла, а при варке – обязательно снимать пену.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и удачного куриного бульона, который получится прозрачным и очень ароматным.

Ингредиенты:

1 кг мяса курицы

3-3,5 л воды

2 лука

1 морковь

перец горошком, душистый перец и лаврушка.

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо помойте, переложите в кастрюлю, залейте водой.

2. Добавьте овощи, специи и лавровый лист, доведите до кипения, обязательно собирайте пену.

3. Варите на маленьком огне около часа, после овощи достаньте, процедите бульон, добавьте соль.

Мясо разберите на волокна и подавайте с бульоном!

