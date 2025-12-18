Вкусный и наваристый куриный бульон во время простуды: рассказываем, как правильно готовить
Бульон – не только вкусное, но и очень полезное блюдо, которое советуют пить особенно при простудных заболеваниях. Для того, чтобы бульон был вкусным и удачным, кулинары советуют во-первых перед приготовлением курицу замочить в воде на 20-30 минут, чтобы вся кровь из нее вышла, а при варке – обязательно снимать пену.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и удачного куриного бульона, который получится прозрачным и очень ароматным.
Ингредиенты:
- 1 кг мяса курицы
- 3-3,5 л воды
- 2 лука
- 1 морковь
- перец горошком, душистый перец и лаврушка.
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Мясо помойте, переложите в кастрюлю, залейте водой.
2. Добавьте овощи, специи и лавровый лист, доведите до кипения, обязательно собирайте пену.
3. Варите на маленьком огне около часа, после овощи достаньте, процедите бульон, добавьте соль.
Мясо разберите на волокна и подавайте с бульоном!
