Вкусные фаршированные яйца с вкусной начинкой: рецепт самой бюджетной закуски

Самая простая домашняя закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с разными начинками, которые вы любите. И займет это всего 10-15 минут.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении фаршированных яиц.

Ингредиенты:

Яйца

Свекла

Сахар

Уксус

Лавровый лист

Начинка:

желтки + 1 банка лосося + 3 каперса + 1 ст. л. оливкового масла + 1-2 ст. л. майонеза + соль, перец

Способ приготовления:

1. Отварите 2 свеклы с солью, сахаром и уксусом (1 л воды, 1 ст. л. соли, лавровый лист, 1 ст. л. сахара, 1,5 ст. л. уксуса). Варить 1 час.

2. Отварите 6 яиц, почистите и замочите в свекольном маринаде на 1-2 часа.

3. Начинка: все ингредиенты для начинки перебейте блендером.

4. Фаршируем яйца, декорируем укропом или микрогрином и можно сразу подавать!

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