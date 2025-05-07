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Вкусные фаршированные яйца с вкусной начинкой: рецепт самой бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,5 т.
Рецепт фаршированных яиц

Самая простая домашняя закуска – фаршированные яйца. Готовить их можно с разными начинками, которые вы любите. И займет это всего 10-15 минут. 

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и простых в приготовлении фаршированных яиц.

Рецепт яиц

Ингредиенты: 

  • Яйца 
  • Свекла
  • Сахар
  • Уксус
  • Лавровый лист 

Начинка:

  • желтки + 1 банка лосося + 3 каперса + 1 ст. л. оливкового масла + 1-2 ст. л. майонеза + соль, перец 

Способ приготовления: 

1. Отварите 2 свеклы с солью, сахаром и уксусом (1 л воды, 1 ст. л. соли, лавровый лист, 1 ст. л. сахара, 1,5 ст. л. уксуса). Варить 1 час.

Свекла для маринада

2. Отварите 6 яиц, почистите и замочите в свекольном маринаде на 1-2 часа.

Как правильно варить яйца

3. Начинка: все ингредиенты для начинки перебейте блендером. 

Начинка для фаршированных яиц

4. Фаршируем яйца, декорируем укропом или микрогрином и можно сразу подавать!

Готовая закуска

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