Вкуснее любого торта: самый легкий десерт из клубники, печенья и шоколада в стакане

Одна из самых вкусных и полезных ягод – клубника. Из нее можно приготовить очень много вкусных, легких десертов – это и пироги, и мороженое, и легкие торты, а также салаты, напитки и соусы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из клубники, с печеньем и крем-сыром.

Ингредиенты:

400 г клубники

4-6 шт печенья

4-6 шт орехов

15 г мягкого масла

180 г крем-сыра (можно заменить на кисломолочный или маскарпоне), 150 г жирных 33% сливок, 50 г сахарной пудры

1 шоколадка 56% для декора

Способ приготовления:

1. Измельчаем в блендере печенье, орехи и масло, выкладываем на дно креманок или бокалов.

2. Нарезаем 200 г клубники и выкладываем сверху на основу из печенья.

3. Взбиваем 100 г клубники блендером. Соединяем крем-сыр, сливки, пудру, взбиваем венчиком 5 минут до пышности, добавляем пюре клубники и снова взбиваем, выкладываем в бокалы/креманки и замораживаем минимум 1 час.

4. Готовые десерты декорируем растопленным шоколадом.

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