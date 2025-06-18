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Вкуснее любого торта: самый легкий десерт из клубники, печенья и шоколада в стакане

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,5 т.
Рецепт десерта

Одна из самых вкусных и полезных ягод – клубника. Из нее можно приготовить очень много вкусных, легких десертов – это и пироги, и мороженое, и легкие торты, а также салаты, напитки и соусы. 

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Десерт из клубники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого десерта из клубники, с печеньем и крем-сыром. 

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • 400 г клубники
  • 4-6 шт печенья
  • 4-6 шт орехов
  • 15 г мягкого масла
  • 180 г крем-сыра (можно заменить на кисломолочный или маскарпоне), 150 г жирных 33% сливок, 50 г сахарной пудры
  • 1 шоколадка 56% для декора

Способ приготовления: 

1. Измельчаем в блендере печенье, орехи и масло, выкладываем на дно креманок или бокалов.

Печенье для десерта

2. Нарезаем 200 г клубники и выкладываем сверху на основу из печенья.

Клубника для десерта

3. Взбиваем 100 г клубники блендером. Соединяем крем-сыр, сливки, пудру, взбиваем венчиком 5 минут до пышности, добавляем пюре клубники и снова взбиваем, выкладываем в бокалы/креманки и замораживаем минимум 1 час.

Приготовление десерта

4. Готовые десерты декорируем растопленным шоколадом.

Готовый десерт

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