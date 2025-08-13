Вкуснее, чем тирамису и любой торт: шоколадный турецкий кекс с молочной помадкой и ягодами
Идеальный десерт к чаю и кофе – любой торт, запеканка, булочки и кексы. Кексы среди выпечки готовятся проще всего, достаточно всего лишь сделать удачное тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного турецкого кекса, с молочной помадкой и ягодами.
Ингредиенты:
Для кекса:
- 2 яйца
- щепотка соли
- 150 г сахара
- 1 ч.л ванильного экстракта
- 70 мл растительного масла
- 100 мл молока
- 200 г муки
- 1 ч.л разрыхлителя
- 50 г какао
Для помадки:
- 100 мл молока
- 2 ст.л сахара
- 2 ст.л какао
Для крема:
- 500 мл молока
- 2 ст.л крахмала
- ванильный экстракт
- 50-60 г сахара
- 30 г сливочного масла
Способ приготовления:
1. Для кекса: в чаше взбиваем яйца с солью и сахаром до побеления, добавляем все остальные ингредиенты и перемешиваем до однородности.
2. Форму для выпекания смазываем маслом, переливаем тесто и открываем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут, готовность проверяем деревянной палочкой.
3. Для помадки: в кастрюле соединяем молоко, сахар и какао, хорошо перемешиваем и доводим до кипения.
4. Готовый кекс достаем из духовки, хорошо прокалываем вилкой и заливаем горячей помадкой, даем ему полностью остыть.
5. Для крема: в чаше соединяем молоко, сахар, ванильный экстракт и крахмал. Перемешиваем до однородности. Переливаем в кастрюлю и при постоянном помешивании загущаем крем на среднем огне. Добавляем сливочное масло и перемешиваем до однородности.
Заливаем кремом кекс, посыпаем какао и украшаем ягодками!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: