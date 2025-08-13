Вкуснее, чем тирамису и любой торт: шоколадный турецкий кекс с молочной помадкой и ягодами

Идеальный десерт к чаю и кофе – любой торт, запеканка, булочки и кексы. Кексы среди выпечки готовятся проще всего, достаточно всего лишь сделать удачное тесто.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного турецкого кекса, с молочной помадкой и ягодами.

Ингредиенты:

Для кекса:

2 яйца

щепотка соли

150 г сахара

1 ч.л ванильного экстракта

70 мл растительного масла

100 мл молока

200 г муки

1 ч.л разрыхлителя

50 г какао

Для помадки:

100 мл молока

2 ст.л сахара

2 ст.л какао

Для крема:

500 мл молока

2 ст.л крахмала

ванильный экстракт

50-60 г сахара

30 г сливочного масла

Способ приготовления:

1. Для кекса: в чаше взбиваем яйца с солью и сахаром до побеления, добавляем все остальные ингредиенты и перемешиваем до однородности.

2. Форму для выпекания смазываем маслом, переливаем тесто и открываем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут, готовность проверяем деревянной палочкой.

3. Для помадки: в кастрюле соединяем молоко, сахар и какао, хорошо перемешиваем и доводим до кипения.

4. Готовый кекс достаем из духовки, хорошо прокалываем вилкой и заливаем горячей помадкой, даем ему полностью остыть.

5. Для крема: в чаше соединяем молоко, сахар, ванильный экстракт и крахмал. Перемешиваем до однородности. Переливаем в кастрюлю и при постоянном помешивании загущаем крем на среднем огне. Добавляем сливочное масло и перемешиваем до однородности.

Заливаем кремом кекс, посыпаем какао и украшаем ягодками!

