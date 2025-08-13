УкраїнськаУКР
Вкуснее, чем тирамису и любой торт: шоколадный турецкий кекс с молочной помадкой и ягодами

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
81
Идеальный десерт к чаю и кофе – любой торт, запеканка, булочки и кексы. Кексы среди выпечки готовятся проще всего, достаточно всего лишь сделать удачное тесто.

Десерт к чаю

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного турецкого кекса, с молочной помадкой и ягодами.

Рецепт десерта

Ингредиенты:

Для кекса:

  • 2 яйца
  • щепотка соли
  • 150 г сахара
  • 1 ч.л ванильного экстракта
  • 70 мл растительного масла
  • 100 мл молока
  • 200 г муки
  • 1 ч.л разрыхлителя
  • 50 г какао

Для помадки:

  • 100 мл молока
  • 2 ст.л сахара
  • 2 ст.л какао

Для крема:

  • 500 мл молока
  • 2 ст.л крахмала
  • ванильный экстракт
  • 50-60 г сахара
  • 30 г сливочного масла

Способ приготовления:

1. Для кекса: в чаше взбиваем яйца с солью и сахаром до побеления, добавляем все остальные ингредиенты и перемешиваем до однородности.

Тесто для кекса

2. Форму для выпекания смазываем маслом, переливаем тесто и открываем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут, готовность проверяем деревянной палочкой.

Сколько выпекать кекс

3. Для помадки: в кастрюле соединяем молоко, сахар и какао, хорошо перемешиваем и доводим до кипения.

Помадка для десерта

4. Готовый кекс достаем из духовки, хорошо прокалываем вилкой и заливаем горячей помадкой, даем ему полностью остыть.

Приготовление десерта

5. Для крема: в чаше соединяем молоко, сахар, ванильный экстракт и крахмал. Перемешиваем до однородности. Переливаем в кастрюлю и при постоянном помешивании загущаем крем на среднем огне. Добавляем сливочное масло и перемешиваем до однородности.

Десерт с кремом и какао

Заливаем кремом кекс, посыпаем какао и украшаем ягодками!

Готовый десерт

