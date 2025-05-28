Вкуснее, чем из лаваша: хрустящие и очень легкие трубочки из теста фило с сырной начинкой

Тесто фило – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, пирогов, даже может быть основой для "Наполеона". Еще из него поучатся самые вкусные домашние штрудели и трубочки с разными начинками.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных трубочек с двумя видами сыра, которые готовятся в духовке всего 15 минут.

Ингредиенты:

тесто фило 8 листов (можно делать на 12 но начинки класть меньше )

масло для смазывания ( масло или сливочное )

сыр кислый 9% 350 г

сыр сулугуни 200 г

два желтка

щепотка соли

чайная перца

яйцо для смазывания

кунжут

Способ приготовления:

1. Смешайте тертый сыр, творог, 2 желтка, специи.

2. Смажьте маслом тесто фило, выложите начинку, сверните тесто в трубочки.

3. Сверху смажьте желтком, присыпьте кунжутом. Выпекайте до золотистого цвета. Это где-то 15 минут на 200С.

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