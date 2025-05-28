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Вкуснее, чем из лаваша: хрустящие и очень легкие трубочки из теста фило с сырной начинкой

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт блюда

Тесто фило – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, пирогов, даже может быть основой для "Наполеона". Еще из него поучатся самые вкусные домашние штрудели и трубочки с разными начинками. 

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Что приготовить из теста фило

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных трубочек с двумя видами сыра, которые готовятся в духовке всего 15 минут. 

Рецепт трубочек из теста фило

Ингредиенты: 

  • тесто фило 8 листов (можно делать на 12 но начинки класть меньше )
  • масло для смазывания ( масло или сливочное )
  • сыр кислый 9% 350 г
  • сыр сулугуни 200 г
  • два желтка
  • щепотка соли
  • чайная перца
  • яйцо для смазывания
  • кунжут

Способ приготовления: 

1. Смешайте тертый сыр, творог, 2 желтка, специи. 

Начинка для блюда

2. Смажьте маслом тесто фило, выложите начинку, сверните тесто в трубочки. 

Сколько выпекать трубочки

3. Сверху смажьте желтком, присыпьте кунжутом. Выпекайте до золотистого цвета. Это где-то 15 минут на 200С.

Готовые трубочки

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