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Вкуснее, чем из лаваша: хрустящие и очень легкие трубочки из теста фило с сырной начинкой
Тесто фило – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, пирогов, даже может быть основой для "Наполеона". Еще из него поучатся самые вкусные домашние штрудели и трубочки с разными начинками.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных трубочек с двумя видами сыра, которые готовятся в духовке всего 15 минут.
Ингредиенты:
- тесто фило 8 листов (можно делать на 12 но начинки класть меньше )
- масло для смазывания ( масло или сливочное )
- сыр кислый 9% 350 г
- сыр сулугуни 200 г
- два желтка
- щепотка соли
- чайная перца
- яйцо для смазывания
- кунжут
Способ приготовления:
1. Смешайте тертый сыр, творог, 2 желтка, специи.
2. Смажьте маслом тесто фило, выложите начинку, сверните тесто в трубочки.
3. Сверху смажьте желтком, присыпьте кунжутом. Выпекайте до золотистого цвета. Это где-то 15 минут на 200С.
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