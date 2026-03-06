Ветеринары назвали три самые умные породы собак

Собаки бывают разных форм и размеров – кинологи определяют 221 отдельную породу, начиная от аффенпинчера и заканчивая йоркширским терьером. Существуют различные типы гибридов, начиная от модных дизайнерских собак и заканчивая очаровательными щенками смешанных пород.

Видео дня

Каждая порода имеет свой уникальный набор преимуществ и недостатков, поэтому крайне важно потратить достаточно времени на рассмотрение того, какая порода лучше всего подойдет вашему образу жизни. Например, если вы живете в квартире, идеальным вариантом может быть собака меньшего размера, или если вы чихаете от самой мысли о собачьей шерсти, гипоаллергенная порода может быть прекрасным выбором. Для тех, кто ищет умного компаньона, эксперты назвали самые эрудированные породы, пишет Express.

Бордер-колли

Первое место в списке занимают бордер-колли, поскольку они являются "чемпионами послушания и ловкости".

Благодаря своему интеллекту, энтузиазму и готовности к работе они заняли первое место в рейтинге интеллекта кинологического психолога Стэнли Корена.

Эксперты отметили, что большинство бордер-колли могут "выучить новую команду менее чем за пять секунд и выполнять ее в 95% случаев".

Однако, из-за своего интеллекта, этой породе нужны физические и умственные упражнения, хорошая и ранняя социализация с людьми и животными, чтобы избежать проблем.

Немецкая овчарка

Эта порода была преданным компаньоном вооруженных сил, полиции и служб безопасности, поэтому совсем неудивительно, что "они являются одной из самых умных пород собак".

Интеллект немецких овчарок позволяет им осваивать новые навыки, именно поэтому они были первой породой, которую обучили как собак-поводырей. Если вы планируете привести одну из них в свой дом, помните, что им нужно много физических упражнений и умственных нагрузок, чтобы поддерживать остроту ума.

Той-пудели

Эти собаки гораздо больше, чем просто обычный избалованный песик. Многие люди забывают о рабочих корнях пуделей, но на самом деле их вывели для того, чтобы вытаскивать вещи из воды, что делает этих собак "удивительными пловцами".

Они являются "невероятно умной породой собак", и могут читать язык человеческого тела, а иногда даже известны тем, что предсказывают действия своего хозяина, прежде чем тот заговорит или начнет жестикулировать.

Несмотря на то, что они маленькие, той-пудели считаются одной из "самых послушных пород собак", поскольку они действительно любят учиться.

Кроме того, они гипоаллергенны, что делает их отличным выбором для людей, страдающих аллергией на собак.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как собаки чувствуют "плохих" людей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.