Ветеринар назвал три самые важные вещи, которые стоит знать владельцам собак

Существует множество советов для владельцев домашних животных, которые хотят, чтобы их любимые компаньоны были как можно счастливее и здоровее.

Однако, один ветеринар, который имеет почти миллион подписчиков в TikTok, очертил три важнейшие вещи, которые, по его мнению, должны знать все владельцы собак. Амир Анвари, хорошо известен тем, что предоставляет полезные советы владельцам домашних животных всех форм и размеров по уходу за ними и помощи им жить полноценной, счастливой жизнью.

Физическая и умственная стимуляция

"Собакам нужна как физическая, так и умственная стимуляция, чтобы быть счастливыми", – сказал он. "Поэтому да, важно выводить их на прогулку или пробежку".

Но позволять им нюхать или взаимодействовать с другими собаками не менее важно, если не важнее, для их психического здоровья. Поэтому сочетание физической и умственной стимуляции очень важно, отметил эксперт.

Обобщение

Переходя к своему второму совету, Амир сказал: "Во-вторых, собаки не очень хорошо обобщают. Я имею в виду, что то, что ваша собака слушает вас дома, не означает, что ее поведение не изменится, как только она выйдет из дома".

Поэтому убедитесь, что вы дрессируете свою собаку в нескольких различных средах и различных условиях, чтобы она могла сориентироваться везде, а не только дома.

Щенки – это дети

Третий совет – относиться к щенкам так же, как к человеческому ребенку. "Многие люди не знают, насколько важны на самом деле дрессировка и общение с маленьким щенком, и насколько это формирует тип взрослого животного, которым оно станет", – сказал он.

Поэтому, если ваш щенок непослушный, он не просто перерастет свое поведение, как думает большинство людей. Оно часто переносит его и во взрослую жизнь.

Обязательно дрессируйте и учите своих маленьких щенков. Это очень важно, и от этого будет зависеть, какими они станут в будущем.

