Ветеринар назвал два вопроса, которые задают владельцы собак перед прощанием с ними

Прощание с любимым домашним любимцем – одно из самых тяжелых испытаний для любого владельца. Хотя многие собаки, кошки и другие члены семьи просто мирно уходят, в некоторых случаях лучшее, что можно сделать, – это попросить ветеринара усыпить их.

Специалист, который специализируется на том, чтобы сделать последние минуты жизни домашних любимцев максимально комфортными, поделился одним вопросом, о котором спрашивают все владельцы, когда наступает их время, пишет Express.

Это бесспорно травматическая ситуация, но часто лучше отпустить их, чем позволить им переживать боль или болезнь, которая только ухудшит их жизнь. И многие ветеринары смогут сделать это на дому, а это означает, что владельцы могут попрощаться со своими любимцами в месте, наполненном годами счастливых воспоминаний.

Джон Мюррей, ветеринар из США сказал, что владельцы сталкиваются с двумя сложными решениями, когда наступает время. "Самое сложное – это решить, когда именно время", – сказал он. "Вторая самая сложная часть? Все спрашивают: "Где нам это сделать?" Интересно, что большинство семей в конце концов выбирают одно и то же место", – рассказал он.

Но на самом деле идеальной комнаты не бывает. Большинство семей выбирают место, которое их собака очень любит, например, диван, где он каждый вечер смотрит с вами телевизор.

В завершение, ветеринар из Иллинойса сказал, что большинство семей в конце концов выбирают одно и то же место. "Обычно это именно то место, где они провели последние часы сна", – рассказал он.

