Вернулся из-за границы для защиты Украины: на войне погиб Герой из Коломыи Александр Григорцив. Фото
Украина продолжает терять своих лучших сыновей в несправедливо развязанной Россией войне. На этот раз печальная весть пришла в Коломыю (Ивано-Франковщина). Погиб Герой Александр Григорцив.
Мужчина защищал Украину от начала полномасштабного вторжения, вернув из-за границы. Об этом сообщил городской голова Богдан Станиславский.
"21 мая на войне погиб житель Коломыи Александр Григорцив. Опять поступили печальные новости в громаду", – говорится в сообщении чиновника.
Защитник Украины Александр Григорцив был главным сержантом и командиром отделения охраны роты охраны 114-й бригады тактической авиации.
В громаде выразили соболезнования семье и близким Александра.
"Вечная память и слава нашему защитнику. О времени и месте похорон Александра сообщу дополнительно", – резюмировали печальную весть в громаде.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб украинский актер и офицер Вооруженных сил Украины Назар Малик. Он был уроженцем оккупированной Ялты, закончил военную кафедру и вступил в ряды Сил обороны Украины в 2024 году.
В пятницу, 23 мая, президент Владимир Зеленский присвоил почетное звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" семерым защитникам. К сожалению, шестерым из них посмертно.
Ранее OBOZ.UA писал, что, защищая Украину от врагов, погиб артист и бывший участник проекта "Дизель шоу" Максим Нелипа. Актер присоединился к Силам обороны с первых дней полномасштабной войны и даже после болезни вернулся на фронт. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!