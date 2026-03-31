Вербная неделя: в какие дни нельзя работать на огороде

Пасхальные празднования продолжаются несколько недель и в течение всего этого периода время от времени на верующих накладываются ограничения по труду. И начинаются они с Вербной недели, которая предшествует Вербному воскресенью.

Видео дня

В 2026 году праздник Входа Господня в Иерусалим приходится на 5 апреля, а сама неделя начинается 30 марта. Можно ли в это время работать на огороде, разбиралось издание VSN.

Особое значение в этот период придают Лазаревой субботе – дню накануне праздника. Хотя строгих запретов на работу традиционно не было, в народе советовали избегать тяжелых физических нагрузок и по возможности отложить работы на огороде. Считалось, что этот день лучше посвятить спокойным делам и подготовке к празднованию.

А вот в сам день Вербного воскресенья работать на земле строго запрещается. Поскольку это один из двунадесятых праздников, любой тяжелый труд, не только на огороде, не разрешен. Время уделяют отдыху и духовной подготовке к Страстной неделе и Пасхе. Существует даже поверье, что работа в этот день может негативно сказаться на будущем урожае.

В другие дни накануне праздника каких-либо ограничений на работу нет. Можно заниматься привычными делами: сеять, высаживать растения, обрабатывать почву, ухаживать за многолетними растениями и наводить порядок в саду и на огороде.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие даты в 2026 году будут благоприятными для посадки картофеля.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.