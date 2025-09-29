Венгрия запретила ряд украинских изданий: OBOZ.UA тоже в списке

Венгрия объявила о блокировке ряда украинских изданий, среди которых и OBOZ.UA. Отныне они не будут доступны в стране.

Об этом в своем Facebook сообщил министр, ответственный за дела премьер-министра Гергей Гуляш. Эти шаги стали реакцией на решение Украины запретить деятельность нескольких венгерских медиа, которые регулярно распространяли российскую пропаганду.

Что известно

В середине сентября Украина ввела запрет на деятельность нескольких иностранных изданий, среди которых венгерские Origo и Demokrata. Основанием стало систематическое распространение этими ресурсами российской пропаганды.

Как отметил Гуляш, Киев обеспокоило то, что газеты позволяли себе критиковать санкционную политику против РФ и военную помощь Украине, а также подавали ЕС и НАТО как разобщенные и неэффективные структуры.

"Следуя принципу взаимности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому они не будут доступны в Венгрии. Не думаю, что многие люди будут читать "Украинскую правду" или даже захотят", – написал венгерский министр.

Дополняется...