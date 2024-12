Вечер будет магическим: в Киеве пройдет Рождественская симфония от A CONCERT

В Киеве в концертном зале Atlas 28 декабря в 19:00 пройдет Рождественская симфония от A CONCERT. Во время выступления музыкантов зрители смогут послушать любимые новогодние песни в исполнении симфонического оркестра.

Об этом сообщают организаторы. Часть средств по каждому проданному билету команда направляет на благотворительность.

Программу исполнит GosOrchestra – симфонический оркестр, специально созданный для искусного исполнения популярной музыки. Коллектив объединяет настоящих профессионалов и имеет в своем репертуаре более 200 произведений разных жанров в уникальных авторских аранжировках.

Музыканты исполнят традиционные песни "Щедрик", "Ой радуйся, земле, син Божий народився", культовые саундтреки к фильмам "Один дома", рождественскую классику – Jingle Bell Rock, Let It Snow, всемирные хиты – Last Christmas, All I Want For Christmas Is You, трендовые новогодние треки – Santa Tell Me, Snowman и многие другие.

Организаторы отмечают, что при отключении света на локации будут работать генераторы.

Для военных ВСУ билеты на концерты остаются бесплатными. Чтобы их получить, необходимо обратиться к организаторам в социальных сетях проекта:

Как сообщал OBOZ.UA, с 16 по 31 декабря 2024 года в парке им. Т. Шевченко киевляне и гости столицы могут посетить выставку, посвященную украинскому цирку во время войны.

