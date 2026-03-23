Вакансии, учебные программы, гранты: в Украине создали карту возможностей для ВПЛ

Программа "Единение ради действия" запустила Карту возможностей для внутренне перемещенных лиц – онлайн-инструмент, который помогает быстро найти доступные программы трудоустройства, обучения и поддержки бизнеса в разных регионах Украины.

После вынужденного переезда многие переселенцы сталкиваются с новыми вызовами на рынке труда. В новом городе их специализация может быть невостребованной, поэтому кому-то приходится искать новую работу, кому-то – осваивать другую специальность или начинать профессиональный путь фактически с нуля.

На четвертый год полномасштабного вторжения в Украине уже работает немало программ поддержки – от грантов и кредитов для бизнеса до учебных курсов, программ переквалификации и стипендий. Однако информация об этих возможностях часто распылена между различными сайтами и платформами организаторов.

В результате люди сталкиваются с двойным вызовом: не только найти программу обучения или поддержки, но и просто узнать, где ее искать.

Чтобы упростить поиск нужных возможностей для ВПЛ, команда "Единение ради действия" создала Карту возможностей – интерактивный онлайн-инструмент, объединяющий на одной платформе все актуальные проекты и программы для трудоустройства, обучения и развития бизнеса для ВПЛ.

Как воспользоваться Картой возможностей

Посмотреть карту и найти доступные программы можно по ссылке.

Пользователи могут легко найти нужную информацию, выбрав свой регион, тип возможности или формат поддержки. Каждая отметка на карте содержит краткое описание программы и ссылки, где можно узнать больше или подать заявку.

Все возможности на карте сгруппированы в две категории – "Трудоустройство" и "Образование".

В разделе "Трудоустройство" собраны грантовые и кредитные программы для открытия или развития собственного дела, актуальные вакансии от работодателей, а также тренинги и менторские программы для получения новых навыков.

Категория "Образование" пригодится тем, кто планирует сменить профессию или повысить квалификацию. Здесь собрана информация о доступных стипендиальных программах, тренингах и учебных курсах, а также возможности обучения по государственным ваучерам.

"Мы понимаем, сколько вызовов приходится преодолевать внутренне перемещенным лицам после переезда, поэтому стремимся упростить хотя бы один из них. Карта возможностей создана для того, чтобы сделать поиск программ поддержки проще и понятнее. Благодаря ей ВПЛ могут быстро найти возможности для развития – новую работу, обучение или поддержку для собственного дела", – отмечают в программе "Единение ради действия".

Инициаторы проекта также призывают организации, образовательные учреждения и работодателей добавлять свои программы на карту, нажав кнопку "Предложить возможность", чтобы больше людей могли узнать о доступных возможностях.

О программе

Карта возможностей создана в рамках программы "Единение ради действия", которую внедряет международная организация IREX in Ukraine при поддержке Государственного департамента США.

Содержание является исключительной ответственностью организации IREX и не обязательно отражает взгляды Государственного департамента США.