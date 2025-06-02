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Вафельный торт по-новому: как вкусно приготовить самый элементарный десерт

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
573
Вафельный торт по-новому: как вкусно приготовить самый элементарный десерт

Один из самых вкусных, элементарных в приготовлении тортов – вафельный. Готовить его можно не только со сгущенным молоком, а еще и с шоколадом, орехами, джемом. 

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Вкусный вафельный торт

Эктор Химнес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного домашнего вафельного торта, который очень быстро готовится. 

Рецепт торта

Ингредиенты: 

  • Вафельные коржи упаковка 
  • Масло сливочное 200 г
  • Сгущенное молоко 150 г
  • Вареная сгущенка

Способ приготовления: 

1. Смешайте масло со сгущенным молоком. 

Крем для торта

2. Соберите торт: крем чередуя с коржами.

Приготовление торта

3. Сверху можно украсить торт, но можно оставить "чистым".

Готовый торт

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