Вафельный торт по-новому: как вкусно приготовить самый элементарный десерт

Один из самых вкусных, элементарных в приготовлении тортов – вафельный. Готовить его можно не только со сгущенным молоком, а еще и с шоколадом, орехами, джемом.

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Эктор Химнес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного домашнего вафельного торта, который очень быстро готовится.

Ингредиенты:

Вафельные коржи упаковка

Масло сливочное 200 г

Сгущенное молоко 150 г

Вареная сгущенка

Способ приготовления:

1. Смешайте масло со сгущенным молоком.

2. Соберите торт: крем чередуя с коржами.

3. Сверху можно украсить торт, но можно оставить "чистым".

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