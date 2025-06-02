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Вафельный торт по-новому: как вкусно приготовить самый элементарный десерт
Один из самых вкусных, элементарных в приготовлении тортов – вафельный. Готовить его можно не только со сгущенным молоком, а еще и с шоколадом, орехами, джемом.
Эктор Химнес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного домашнего вафельного торта, который очень быстро готовится.
Ингредиенты:
- Вафельные коржи упаковка
- Масло сливочное 200 г
- Сгущенное молоко 150 г
- Вареная сгущенка
Способ приготовления:
1. Смешайте масло со сгущенным молоком.
2. Соберите торт: крем чередуя с коржами.
3. Сверху можно украсить торт, но можно оставить "чистым".
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