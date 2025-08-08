В зоне активных боевых действий в Донецкой области остались 21,7 тыс. гражданских

На подконтрольной украинской власти территории Донецкой области сейчас остаются проживать 252 тысячи гражданских жителей, среди которых 18,5 тысячи – это дети. В зоне активных боевых действий в Донецкой области сейчас находится 21,7 тысячи гражданских, в том числе 115 детей.

Об этом сообщил глава отдела оперативно-дежурной службы департамента по вопросам гражданской защиты Донецкой ОГА Дмитрий Петлин. Он отметил, что в целом из Донецкой области эвакуировано более 1 млн 253 тыс. человек гражданского населения.

"Что касается громад, которые отнесены к зоне активных боевых действий – там остаются 21 700 человек. Из них 115 – дети, и они в Лиманской городской территориальной громаде", – отметил чиновник.

Сейчас в области 18 подконтрольных Украине громад, которые отнесены к зонам активных боевых действий. Это, в частности, Шаховская, Марьинская, Торецкая, Покровская, Мирноградская, Часовоярская, Бахмутская, Соледарская, Звановская, Северская, Ильиновская, Константиновская, Удачненская, Лиманская, Гродовская, Кураховская, Очеретинская и Новоселовская громады.

Эвакуация семей с детьми принудительно продолжается в пяти населенных пунктах. За прошедшую неделю из них эвакуировали 187 детей. В этих населенных пунктахостаются 345 несовершеннолетних. В городе Доброполье – 316 детей, в селе Анновка – 6 детей, в селе Доброполье – 18 детей, в селе Новофедоровка – 4 ребенка, в поселке Новоселовка – 1 ребенок.

За последнюю неделю за пределы области эвакуировано более 7 800 человек, из которых 380 – детей.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на постоянные российские удары, полицейские экипажа "Белый ангел" и волонтеры ежедневно осуществляют несколько заездов в охваченный огнем Покровск и эвакуируют местных жителей почти на ходу.

