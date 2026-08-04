В жизни этих знаков зодиака начинается период волшебных совпадений

Астрологи отмечают, что в ближайшее время некоторых знаков зодиака ждут удивительные стечения обстоятельств. Это может быть неожиданный звонок, случайная встреча, возможность или предложение в нужный момент.

Видео дня

Повезкт Льву, Близнецам, Весам, Водолею и Рыбам, пишет Madeinvilnius. Звезды будут способствовать знакомствам, неожиданным открытиям и благоприятным ситуациям, которые могут изменить ваши планы. Подробнее читайте в гороскопе.

Лев

Для Львов начинается один из самых благоприятных периодов. Вас ждут судьбоносные знакомства, неожиданные предложения и удачные стечения обстоятельств на работе. Жизнь готовит вам приятные сюрпризы в личной сфере. Может появиться новый проект или человек, которые помогут вам сделать важный шаг вперед. Не отказывайтесь от новых возможностей.

Близнецы

Близнецов в ближайшее время ждут важные знакомства. Новый человек может открыть двери к новой деятельности, интересному проекту или смене карьеры. В это время стоит больше путешествовать, участвовать в мероприятиях и быть активными – вам повезет.

Весы

Весам тоже повезет. Может решиться проблема, которая давно вас беспокоила. Может появиться долгожданная возможность. В любовной сфере также будут приятные сюрпризы и больше гармонии. Старое знакомство или неожиданная встреча могут изменить ваши отношения. Астрологи советуют доверять знакам, которые посылает вам жизнь.

Водолей

Водолеев ждет творческий и вдохновенный период. Вы можете начать проекты благодаря неожиданной идее или случайной мысли. Вы можете встретить человека, который изменит ваш взгляд на свои возможности. Это время творческого прорыва и профессиональных возможностей. Записывайте свои идеи.

Рыбы

Для Рыб следующие недели будут полны знаков и благоприятных совпадений. Доверяйте своей интуиции, ведь она будет чрезвычайно сильной. Вы можете встретить человека, который поможет вам осуществить давнюю мечту или предложит замечательную возможность. Вы почувствуете больше внутреннего спокойствия.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.