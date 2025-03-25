В Запорожье Фонд Рината Ахматова оказывает помощь переселенцам уязвимых категорий

В Запорожье Фонд Рината Ахметова передал гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев уязвимых категорий. Выдачи производятся в "Зеленом центре". До конца марта продовольственную помощь будут получать ВПЛ из Волновахской громады, которые относятся к следующим категориям:

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– ВПЛ с инвалидностью 1-3 группы,

– одинокие родители, опекуны или попечители, воспитывающие несовершеннолетних детей,

– многодетные семьи/семьи или имеющие подтверждение, что содержат трех и более несовершеннолетних детей.

С начала марта помощь уже получили вынужденные переселенцы этих категорий, которые раньше жили в Малиновской, Михайловской, Веселовской и Степногорской громадах.

В составе каждого набора продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0800509001 или пишите в мессенджер Фонда.