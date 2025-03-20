В Украину возвращается тепло: синоптики дали прогноз погоды на пятницу

В завершение рабочей недели в Украине ожидается приятная весенняя погода. В пятницу, 21 марта, страна будет находиться под влиянием высокого атмосферного давления, что обеспечит сухую и спокойную погоду.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ночью и утром возможен туман. Ветер юго-западный, умеренный – 5-10 м/с.

Температурные показатели будут радовать: ночью столбики термометров будут колебаться от +2 до -3 градусов, а днем воздух прогреется до 11… 16 градусов тепла. В Карпатах традиционно прохладнее – ночью 3…8 мороза, днем 6…11 градусов тепла.

В Киеве и области синоптики также обещают хорошую погоду. Утром и днем небо будет облачным, без осадков. Ночью температура в столице будет держаться в пределах 0…+2 градуса, а днем поднимется до 12-14 тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Наталья Диденко спрогнозировала потепление с 20 марта. По ее данным, волна тепла охватит всю Украину, столбики термометров поднимутся до +8...+14 градусов.

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